Осужденную казахстанку выпустили на свободу за чтение 10 книг

НУР-СУЛТАН, 11 ноя — Sputnik. Осужденная женщина сократила себе срок на три года, прочитав 10 книг.



По информации пресс-службы департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области, в январе запустили необычный проект — "Чтение без границ".



Суть проекта в том, что осужденные должны прочитать определенное количество книг, после путем пересказа или написания эссе показать свои знания. В случае прохождения экзамена специальная комиссия поощряет заключенных под стражу.



Одной из тех, кто принял участие в проекте, стала заключенная учреждения АК-159/9 Лидия. Узнав о проекте "Чтение без границ", она одна из первых начала активно принимать в нем участие.



"Прочитав несколько книг художественной литературы и успешно рассказав их суть, женщина получила поощрение. Прочитав еще несколько, осужденной дали второе поощрение. Прочитав в общем количестве 10 книг и имея два поощрения, Лидия получила условно-досрочное освобождение", — сообщила замначальника учреждения АК-159/9 Назира Кадирова.



Женщина отбывала 5-летнее наказание за уклонение от уплаты налогов. Два года она отбыла в женской колонии Карагандинской области. В результате за участие в проекте Лидии сократили срок на три года, и она уже вышла на свободу.



В проекте "Чтение без границ" сейчас участвуют более 50 осужденных.