Казахстанских школьников вовлекают в "Игру в кальмара", заявили чиновники

КОКШЕТАУ, 11 ноя — Sputnik. Учащиеся школ Кокшетау стали получать сообщения в WhatsApp и телефонные звонки с приглашением поучаствовать в "Игре в кальмара". Отдел образования города записал специальное видеообращение, передает корреспондент Sputnik Казахстан.Игра, появившаяся в соцсетях, разработана на основе южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Сериал рассказывает о персонажах, которые, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в кровавых детских играх со смертельным исходом. Сериал обрел огромную популярность. По всему миру школьники подражают смертельным развлечениям из сериала."На сегодняшний день в Кокшетау наблюдаются подобные факты. В приложении WhatsApp приходит сообщение с предложением поиграть в игру или с различных телефонных номеров звонят неизвестные люди и предлагают поиграть в "Игру в кальмара", - обратилась к родителям заместитель руководителя городского отдела образования Айнур Мусина.Она попросила родителей предостеречь детей от просмотра сериала и объяснить им разницу между игрой и манипуляцией."Учите их фразам, которые они могли бы использовать, например: "Нет, я в таких играх не участвую", "Это жестокая игра, мне она не нравится", - отметила Мусина.При выявлении подобных фактов ведомство просит обращаться по телефону 102. Отмечается, что этот вопрос взяло на контроль управление полиции города.Между тем взрослые условно разделились на два лагеря. Одни поддерживают мнение отдела образования, проводя параллель с печально известным "Синим китом". Другие считают, что это всего лишь кино, и такую же опасность могут таить, к примеру, сериал "Игра престолов", игры Counter-Strike, Minecraft и другие. В любом случае родителям стоит больше внимания уделять детям, утверждают они.Департамент полиции вопрос пока не комментирует.