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Как проверить автомобиль на российском учёте онлайн

Просмотров:53 Опубликовано: Сегодня, 17:24
Как проверить автомобиль на российском учёте онлайн
Фото: kolesa.kz
В последние годы на дорогах Казахстана встречается всё больше автомобилей с триколором на номерах. Особенно это сильно заметно в автопарке на севере и западе страны. Там и граница недалеко, а таможни в рамках ЕАЭС между странами не существует — только паспортный контроль. Везут жители приграничных регионов всё что придётся, начиная от копеечных старых «жигулей» и «самар» и заканчивая относительно свежими праворульками. При этом покупка происходит лишь записью в страховку. Всё бы ничего, но чиновники уже начали жаловаться на недобор налогов, а полиция чуть ли не регулярно рапортует о нашествии клонов — машин с одинаковыми российскими госномерами. К примеру, только в ноябре сообщалось о трёх Toyota Estima с идентичными табличками и таком же количестве Toyota Alphard.

Как проверить автомобиль на российском учёте онлайн


Знали ли владельцы, что ездят на клонах, — вопрос пока открытый. Если да и это можно доказать, то автомобилистам грозит достаточно серьёзное наказание (160 МРП, или около 444 тысяч тенге, по статье 385 УК РК за использование заведомо подложных документов), в противном случае им остаётся только посочувствовать. Но как быть другим? Как узнать, снят ли автомобиль с учёта, есть ли запреты на регистрацию? Давайте попробуем разобраться, что можно узнать о машине из России онлайн.

ГИБДД спешит на помощь

Как и в Казахстане, в России можно узнать немало информации о машине перед её покупкой. Основным источником информации по всем вопросам является официальный сайт ГИБДД.

Важно: страничка ГИБДД государственная, а значит, стабильно работает далеко не всегда. Мы замечали, что она либо просто-напросто отказывается открываться, либо зависает уже в процессе. Иногда проблема эта решается благодаря использованию VPN с российским IP.

Как проверить автомобиль на российском учёте онлайн


Благодаря базам данных полиции можно узнать историю регистрации транспортного средства, в том числе и количество владельцев, а также когда машину перепродавали; проверить, нет ли каких-либо ограничений на регистрационные действия; выяснить, не разыскивается ли она или, может, даже давным-давно утилизирована. Солидный набор, не так ли?

Помимо всего прочего, ГИБДД показывает и аварийную историю. Тут, правда, есть оговорка: если автомобиль попадал в ДТП раньше 2015 года, то сервис этого не узнает.

Чтобы заказать весь набор проверок, нужно просто зайти на сайт госавтоинспекции и вбить в специальном поле VIN-код транспортного средства или же номер кузова для моделей постарше.

Машина в залоге?

Портал ГИБДД не единственное место, позволяющее проверить какую-либо информацию об автомобиле. Так, узнать, находится ли машина в залоге, можно в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества Федеральной нотариальной палаты (ФНП). Для получения данных также нужно знать VIN или номер кузова. В последнем случае пробить можно только уведомления, зарегистрированные не позднее 12 марта 2019 года.

Как проверить автомобиль на российском учёте онлайн


Второе место, которое стоит посетить для проверки, — портал Федеральной службы судебных приставов. Там хранится информация о машинах, на которые наложены различные виды взысканий. Яркий пример — просрочка платежей по кредитам. В отличие от других сервисов в базах ФСП поиск ведётся не по машине, а по владельцу. То есть покупателю необходимо знать данные продавца, а ещё лучше — нескольких предыдущих хозяев по ПТС.

Как проверить автомобиль на российском учёте онлайн


Отдельно можно упомянуть и ещё один ресурс. Называется он «Автокод». Тут сразу стоит отметить, что сервисов с таким названием два. Первый привязан к московскому правительству. Портал явно полезный, так как может показать количество владельцев, данные о пробеге и ДТП, информацию о нахождении авто в розыске и даже работало ли оно в такси. Но есть ряд проблем. Во-первых, чтобы получить полный отчёт, нужна регистрация. Во-вторых, работает он только с техникой, зарегистрированной в Москве и Московской области. А вот второй…

Как проверить автомобиль на российском учёте онлайн


Проверки за деньги

Второй предоставляет платные услуги, объединяя в себе данные сразу с нескольких сервисов, включая ГИБДД. В отчётах «Автокода» можно найти информацию о данных по ПТС, истории работы в такси, залогов, объявлений о продаже, наличии страховки, штрафов, географии владения и многое другое. Пробить машину можно как по госномеру, так и по VIN-коду. Стоимость отчёта — 349 рублей (1982 тенге).

Как проверить автомобиль на российском учёте онлайн


«Автокод» не единственный платный сервис проверки автомобиля, у него существует несколько аналогов, которые и стоят примерно столько же и данные предоставляют практически аналогичные.

Отметим, если после всех проверок вы всё же решились брать авто на российском учёте, то стоит помнить несколько важных деталей. Во-первых, техосмотр никто не отменял, но проходить его необходимо только на территории страны, в которой машина зарегистрирована. Плюс талон должен быть всегда при себе. Во-вторых, ездить по доверенности на иностранной технике по Казахстану можно не более года. Это прописано в статьях 63 и 65 закона «О дорожном движении». По истечении срока автомобиль нужно либо поставить на местные номера, либо же вывезти из страны не менее чем на 30 дней.


Источник: kolesa.kz
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