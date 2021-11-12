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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстан вводит запрет на вывоз бензина и дизтоплива

Просмотров:570 Опубликовано: Сегодня, 09:26
Казахстан вводит запрет на вывоз бензина и дизтоплива
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики РК, председатель КНБ РК, министр финансов РК и министр внутренних дел РК подписали совместный приказ, которым вводится запрет на вывоз бензина и дизтоплива из страны, передает Zakon.kz.

Вводится запрет сроком на 6 месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел и вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров, - говорится в документе.

Совместный приказ вводится в действие с 21 ноября 2021 года.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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 diger (Посетители) Сегодня, 10:19
А про авто газ, забыли специально, или не прикасаемые?
 
 

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