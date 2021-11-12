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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Головкин анонсировал бой за три титула чемпиона мира

Просмотров:123 Опубликовано: Сегодня, 11:37
Головкин анонсировал бой за три титула чемпиона мира
© AP Photo / Frank Franklin II
НУР-СУЛТАН, 12 ноя — Sputnik. Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин заинтриговал фанатов, пообещав им Big Drama Show - так он называет свои поединки.

В соцсетях он опубликовал афишу предстоящего объединительного боя. Соперником казахстанца станет японский боксер Риота Мурата - обладатель чемпионского пояса WBA Super в той же категории, что и Головкин.

"Большая драма в Японии. Увидимся 29 декабря", — написал Геннадий Головкин.

Как ожидается, бой будет транслироваться стриминговым сервисом DAZN.

Оба боксера выйдут на ринг после длительного перерыва: Головкин не выступал на профессиональной арене с декабря прошлого года, а Мурата не боксировал с конца 2019-го.

На профессиональном ринге Риота Мурата стартовал в 2013 году, всего он провел 18 боев, в 16 из которых одержал победу, 13 поединков закончились нокаутом для соперников японца. В его карьере всего два поражения и ни одной ничьи.

В Токио для японских СМИ состоялась пресс-конференция к предстоящему бою между Головкиным и Муратой, на которой с казахстанцем связались по видеосвязи. Отвечая на вопросы журналистов, боксер ответил, что считает честью выйти на ринг в стране восходящего солнца, где до него боксировали легенды прошлых лет.

"Я уважаю невероятную силу Мураты. Он является "суперчемпионом" WBA и обладателем олимпийского золота. Это будет великолепный, незабываемый для всех поединок. Я с нетерпением жду своего первого боя в Японии. Майк Тайсон и Флойд Мэйвезер тоже проводили свои поединки в этой стране. Я горжусь быть частью этого", — сказал Геннадий.

Его соперник Риота Мурата же был более прямолинеен в общении со СМИ, высказав свои намерения, относительно предстоящей встречи.

"Головкин - это боксер, которого я уважаю больше всех. Я хочу побить его - доказать, что являюсь сильнейшим. Я благодарен ему за то, что он согласился на этот бой", - цитирует боксера японское издание Kyoto News.

Ранее сообщалось, что бой боксеров не состоится, пока спортивный стриминговый сервис DAZN не подтвердит их встречу. Договоренность сторон достигнута, и для Головкина это будет первый бой в рамках обновленной сделки с DAZN.



Источник: sputniknews.kz
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