Балконы без входных дверей удивили североказахстанцев

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В Северо-Казахстанской области к многоэтажке пристроили балконы, попасть на которые можно только через форточку, передает корреспондент Tengrinews.kz.В Сети распространилось видео, на котором запечатлена работа по установке балконов в многоэтажном доме. Лоджии расположены прямо под окнами квартир, а дверей, чтобы попасть туда, нет вообще."Балконы, окошки, а выхода нет на эти балконы. По лестнице с этой стороны, видать, залезать будут, или через форточки. Это только у нас так, в Сергеевке, можно сделать", - комментирует автор ролика.Выяснилось, что действие происходит в городе Сергеевка района Шал акына. Там частная фирма занимается восстановлением заброшенного дома."Восстановление данного объекта ведет частный застройщик. По его информации, балконы не предусмотрены проектно-сметной документацией. Застройщиком принято решение не демонтировать конструкции, а оставить в виде декоративного оформления", - сообщил руководитель районного отдела ЖКХ Саят Омаров.