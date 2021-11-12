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Балконы без входных дверей удивили североказахстанцев

Просмотров:709 Опубликовано: Сегодня, 13:11
Балконы без входных дверей удивили североказахстанцев
Кадр из видео
В Северо-Казахстанской области к многоэтажке пристроили балконы, попасть на которые можно только через форточку, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В Сети распространилось видео, на котором запечатлена работа по установке балконов в многоэтажном доме. Лоджии расположены прямо под окнами квартир, а дверей, чтобы попасть туда, нет вообще.

ВНИМАНИЕ! НА ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ НЕЦЕНЗУРНАЯ ЛЕКСИКА



"Балконы, окошки, а выхода нет на эти балконы. По лестнице с этой стороны, видать, залезать будут, или через форточки. Это только у нас так, в Сергеевке, можно сделать", - комментирует автор ролика.

Выяснилось, что действие происходит в городе Сергеевка района Шал акына. Там частная фирма занимается восстановлением заброшенного дома.

"Восстановление данного объекта ведет частный застройщик. По его информации, балконы не предусмотрены проектно-сметной документацией. Застройщиком принято решение не демонтировать конструкции, а оставить в виде декоративного оформления", - сообщил руководитель районного отдела ЖКХ Саят Омаров.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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шаман (Посетители) Сегодня, 14:51
сказочный исполнитель

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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Coffee (Посетители) Сегодня, 13:30
В сериале Друзья там тоже балкончик был, в который они попадали из окна :D

Нет на свете невозможных вещей. Бывают только вещи невозможные лично для тебя – причем временно невозможные, если правильно к ним относиться (с) сэр Шурф Лонли-Локли
 
 

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