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Назван простой способ защиты организма от преждевременного старения

Просмотров:44 Опубликовано: Сегодня, 15:28
Назван простой способ защиты организма от преждевременного старения
Фото из открытых источников
Российский диетолог Ольга Чунтонова рассказала, почему витамин Е именуют "женским" и как восполнить его дефицит в организме, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Витамин Е действительно нередко называют "женским витамином". Он защищает организм от преждевременного старения и помогает родить здорового малыша. Дефицит витамина Е приводит к нарушению репродуктивной функции", - отметила эксперт.

"Основные проявления дефицита заключаются в мышечной дистрофии, а также в нарушении координации движений и, что немаловажно, в ухудшении зрения. Кожа теряет эластичность, волосы становятся тусклыми и начинают ломаться", - добавила Чунтонова.

Диетолог перечислила продукты, которые содержат витамин Е: миндаль, брокколи, лосось, болгарский перец, масло зародышей пшеницы, авокадо.

"Витамин можно принимать в качестве профилактики, исключая совместный прием с витамином D. А вот витамины А и С, наоборот, совместимы с витамином Е. Витамин не назначается при эпилепсии", - заключила специалист.


Источник: Tengrinews.kz
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