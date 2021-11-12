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Уснувший за рулем Lexus полицейский спровоцировал ДТП в Усть-Каменогорске

Просмотров:410 Опубликовано: Сегодня, 16:16
Уснувший за рулем Lexus полицейский спровоцировал ДТП в Усть-Каменогорске
Кадр из видео
Лобовое столкновение Lexus и автобуса произошло в Усть-Каменогорске, передает Zakon.kz.

Видео с места происшествия опубликовали в Instagram-паблике.

На видео присутствует ненормативная лексика!




В Усть-Каменогорске произошло серьезное ДТП "лоб в лоб". В это время на Гаванском мосту в районе Бабкиной мельницы, по словам очевидцев, произошла авария с участием автобуса №32 и внедорожника. Сообщается о пострадавших, - говорится в описании к видеороликам.

Редакция Zakon.kz обратилась в областной департамент полиции за комментарием.

В ведомстве сообщили, что 12 ноября в 12:47 33-летний водитель автомашины марки Lexus следовал по мосту через р. Ульба в районе ул. Интернациональной и, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречно движущимся автобусом марки "ПАЗ", в салоне которого находились четыре пассажира.

- В результате ДТП водитель автобуса, а также его пассажиры получили различные телесные повреждения. Водитель транспортного средства марки Lexus является сотрудником полиции, который находился на выходном после дежурства. Предварительно - он уснул за рулем. Согласно заключения медицинского освидетельствования, трезв. В настоящее время с учетом полученных телесных повреждений в виде "Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные резаные раны лица" он госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы, - сообщила пресс-служба ДП ВКО.

Как заверили в ведомстве, данный факт зарегистрирован в установленном порядке.

- В настоящее время проводятся первоначальные следственные действия, по результатам которых действиям водителя автомашины будет дана правовая оценка, - пояснила пресс-служба ДП ВКО.


Источник: zakon.kz
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