Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин умер от сердечной недостаточности

Скончался российский и советский писатель-сатирик, драматург, сценарист и телеведущий Виктор Коклюшкин, сообщают «Вести.ру».



Коклюшкин, чьи монологи в разное время читали такие юмористы, как Владимир Винокур, Евгений Петросян, Клара Новикова и Ефим Шифрин, умер на 76-м году жизни из-за острой сердечной недостаточности. Время и место его похорон пока не сообщаются.



Сатирик впервые вышел на сцену в 38 лет



Писатель родился 27 ноября 1945 года в Москве. В молодости Коклюшкин работал инженером по охране и реставрации памятников истории и культуры, корректором, комендантом в военкомате и даже слесарем на фабрике. В 36 лет он окончил высшие театральные курсы ГИТИСа и лишь два года спустя впервые выступил на сцене и принял участие в программе «Вокруг смеха». Тогда сатирик прославился своими знаменитыми монологами, включая зарисовку «Весна», которая рассказывает про надоедливую бабушку и ее внука. Среди других известных монологов Коклюшкина — «Одноклассники», «Женская консультация», «Репетиция», «Бюст», «Переводчик».



В 1983 году Ефим Шифрин впервые исполнил его знаменитый монолог «Алло, Люся!». Впоследствии Регина Дубовицкая пригласила Коклюшкина в «Аншлаг». Он выступал и в других юмористических передачах, включая «Кривое зеркало», «Клуб юмора», «Смеяться разрешается», «Измайловский парк» и «Смехопанорама». Сам сатирик шутил, что осознал свое призвание, когда в четыре года написал на заборе неприличное слово, а за ним погнался неизвестный мужчина. В одном из своих сочинений писатель вспоминал, что его не «поколотили», а преподали важный урок.



Доходчиво объяснил, что если уж хочешь — пиши, но так, чтобы у людей не портилось настроение.



Работа Виктора Коклюшина



В 1969 году писатель начал публиковать свои рассказы в «Клубе 12 стульев» в «Литературной газеты», а также в других газетах и журналах. Позднее на сцене Театра эстрады шли его пьесы «Круглая луна», «Фотография на память» и «Три вопроса», некоторые из его миниатюр были выпущены в качестве сборников. Рассказы Коклюшкина переводились и печатались в Польше, Венгрии, Чехословакии, Германии, Болгарии. Всего писатель выпустил более десятка произведений.



Параллельно с литературной деятельностью Виктор Коклюшкин продолжал работать на телевидении. Он писал и выпускал телепередачу «Юмориста вызывали?» с участием Ефима Шифрина, а также писал сценарий для программ «Была зима». Коклюшкин был автором сценария для фильма «Дядя Ваня и другие» и участвовал в создании десятисерийного мультипликационного сериала «Великолепный Гоша». Проект был выпущен творческим объединением «Экран» — за все время в нем не произносилось ни одного слова.



За свою жизнь сатирик получил множество премий. Он дважды был лауреатом Всесоюзного конкурса по разговорным жанрам, был отмечен литературной премией «Юность» и премией «Золотой теленок», учрежденной редакцией «Литературной газеты».



Последние годы жизни



В беседе с «Газетой.Ru» юморист Александр Морозов рассказал, что в последнее время Коклюшкин мучился из-за проблем с рукой. Морозов не пояснил, о каком именно недуге идет речь, но отметил, что из-за него сатирик «маялся и перестал на концерты ездить».



Виктор Коклюшкин был женат на киноведе и писательнице Ольге Злотник. От нее у писателя есть сын Ян. У Коклюшкина также есть дочь Эльга от первого брака с Любовью Сэпп.