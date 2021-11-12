Глава Минздрава сравнил вакцинацию школьников с чисткой зубов

НУР-СУЛТАН, 12 ноя — Sputnik. Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой высказался о том, не участятся ли в школах страны случаи дискриминации детей по признаку вакцинации от коронавируса.



В Казахстане стартует кампания по вакцинации среди детей старше 12 лет (по согласию родителей) препаратом Pfizer.



Во время пресс-конференции в службе центральных коммуникаций журналисты поинтересовались у главы Минздрава, не захлестнет ли школы страны волна буллинга среди сверстников по признаку наличия или отсутствия вакцины от коронавируса.



Алексей Цой ответил, что правильное донесение информации о вакцинации - задача педагогов.



"Здесь нет никакого разделения между детьми, вакцинирован или нет. Это возможность дополнительной защиты. Семья посчитала, что она хочет дать дополнительную защиту своему ребенку и не заболеть. Это обычное явление, все равно, кто там зубы почистил, кто-то не почистил, что от этого? В каждом коллективе, на наш взгляд, нужно, чтобы наставники, учителя это прорабатывали в классах. Ничего зазорного в этом нет - вакцинирован или нет. Единственная разница – защищен ты или нет, другой разницы нет", - ответил глава Минздрава.



Алексей Цой напомнил, что дети до 18 лет являются полноценными переносчиками коронавируса. При этом с мутацией штаммов они болеют так же тяжело, как и взрослые люди.



Коллективный иммунитет среди школьников старше 12 лет позволит защититься от инфекции или переболеть в легкой форме. Это, по словам Цоя, важно в условиях возврата к офлайн-обучению детей.



Ранее сообщалось, что в Казахстан поступила первая партия вакцины Pfizer для вакцинации детей от 12 до 18 лет, беременных и кормящих женщин.