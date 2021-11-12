«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 12 Ноября
+2...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.59 KZT
  • €1 = 491.49 KZT
  • 1 RUB = 5.96 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Глава Минздрава сравнил вакцинацию школьников с чисткой зубов

Просмотров:188 Опубликовано: Сегодня, 18:01
Глава Минздрава сравнил вакцинацию школьников с чисткой зубов
© Photo : Facebook / Alexey Tsoy
НУР-СУЛТАН, 12 ноя — Sputnik. Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой высказался о том, не участятся ли в школах страны случаи дискриминации детей по признаку вакцинации от коронавируса.

В Казахстане стартует кампания по вакцинации среди детей старше 12 лет (по согласию родителей) препаратом Pfizer.

Во время пресс-конференции в службе центральных коммуникаций журналисты поинтересовались у главы Минздрава, не захлестнет ли школы страны волна буллинга среди сверстников по признаку наличия или отсутствия вакцины от коронавируса.

Алексей Цой ответил, что правильное донесение информации о вакцинации - задача педагогов.

"Здесь нет никакого разделения между детьми, вакцинирован или нет. Это возможность дополнительной защиты. Семья посчитала, что она хочет дать дополнительную защиту своему ребенку и не заболеть. Это обычное явление, все равно, кто там зубы почистил, кто-то не почистил, что от этого? В каждом коллективе, на наш взгляд, нужно, чтобы наставники, учителя это прорабатывали в классах. Ничего зазорного в этом нет - вакцинирован или нет. Единственная разница – защищен ты или нет, другой разницы нет", - ответил глава Минздрава.

Алексей Цой напомнил, что дети до 18 лет являются полноценными переносчиками коронавируса. При этом с мутацией штаммов они болеют так же тяжело, как и взрослые люди.

Коллективный иммунитет среди школьников старше 12 лет позволит защититься от инфекции или переболеть в легкой форме. Это, по словам Цоя, важно в условиях возврата к офлайн-обучению детей.

Ранее сообщалось, что в Казахстан поступила первая партия вакцины Pfizer для вакцинации детей от 12 до 18 лет, беременных и кормящих женщин.


Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-2
  • diger
  • watlow
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Coffee
  • Око
 Aлишeр (Посетители) Сегодня, 18:06
У нас весь класс будет вакцинироваться, без исключений. У четверых уже есть прививка. В группе уже обсуждалось - будет и у остальных. В классе 19 детей, из них родители двоих сомневались сначала, но уж извините. Главное - сами дети не против, я даже удивился. В итоге все полностью согласны, посмотрим на деле. Ждём. Говорят вакцины будут в 20-х числах месяца.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика