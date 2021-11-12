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Коронавирус с нами надолго – казахстанский профессор

Просмотров:141 Опубликовано: Сегодня, 19:41
Коронавирус с нами надолго – казахстанский профессор
Фото: Zakon.kz
На площадке РСК Алматы президент Академии профилактической медицины Алмаз Шарман прокомментировал ситуацию со вспышкой ОРВИ в мегаполисе, передает Zakon.kz.

По его словам, у коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ схожие симптомы, однако дополнительным симптомом COVID-19 могут быть потеря вкуса, обоняния и одышка.

Важно, что коронавирусная инфекция неплохо выявляется с помощью ПЦР-тестирования. Рекомендуется при ее симптомах сдать анализ, и в любом случае изолироваться, даже если это не коронавирус, – порекомендовал профессор.

Он обратил внимание, что при одышке и высокой температуре может потребоваться госпитализация. Крайне важно следить за состоянием пожилых людей, у которых КВИ проходит тяжелее.

Профессор призвал горожан активнее вакцинироваться, причем не только от коронавируса, но и от гриппа.

Я привился от коронавируса, а недавно и от гриппа. Это две разные инфекции, и не исключено, что они совпадут. А последствия двойной инфекции всегда более тяжкие, – сказал Шарман.

Также он пояснил, почему необходимо получить дополнительную бустерную вакцину от коронавируса уже привитым гражданам, особенно людям старше 60 лет и страдающим хроническими заболеваниями.

Израильскими учеными доказано, что иммунный ответ на коронавирусную инфекцию после первых двух доз вакцины спустя шесть месяцев все-таки падает. Поэтому и рекомендуется ревакцинация. Как часто она потребуется, пока точно неизвестно. Не исключено, что она будет проходить ежегодно, все это будет зависеть от того, как поведет себя пандемия, – проинформировал Шарман.

Профессор считает, что коронавирусная инфекция будет длительное время с нами, так как является эндемической. Периодически она будет давать небольшие вспышки подобно гриппу. Поэтому очень важно, чтобы как можно больше людей привились и прошли ревакцинацию.


Источник: zakon.kz
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