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Россия моментально ответила на угрозу санкций против «Аэрофлота»: ЕС тут же сдал назад

Просмотров:102 Опубликовано: Сегодня, 08:36
Россия моментально ответила на угрозу санкций против «Аэрофлота»: ЕС тут же сдал назад
Иллюстративное фото
Американское здание Bloomberg сообщило, что лидеры стран Евросоюза и США рассматривают возможность введения санкций против компании «Аэрофлот», а также Turkish Airlines в связи с миграционным кризисом, разгоревшимся на границе Белоруссии и Польши. Якобы фигурантами нового пакета ограничений могут стать физические лица и компании, «причастные к доставке мигрантов к границам Евросоюза» через Белоруссию.

Из Москвы ответ последовал моментально:

Если Евросоюз (ЕС) решит ввести санкции против российской авиакомпании «Аэрофлот», то Россия в ответ может рассмотреть вопрос о запрете пролета для западных авиакомпаний над своей территорией. Об этом РИА Новости заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Совершенно правильный и эффективный ответ. По кошельку западных авиакомпаний, которые из-за нынешнего кризиса ещё не до конца пришли в себя. Полёты в обход России влетят им — извините за тавтологию — в сотни миллионов евро дополнительных расходов.

В ЕС Россию услышали и уже вчера вечером заявили:

Сейчас мы мониторим порядка 30 стран, в отношении которых есть подозрение, что они вовлечены или могут быть вовлечены в эту нелегальную схему заманивания и переброски людей со стороны Лукашенко – где есть прямые рейсы, реклама и тому подобное. Из этих стран в первую очередь нас интересует десять, с которыми мы уже работаем напрямую, на которые считаем необходимым воздействовать. Россия не в этом списке.

Реакция со стороны ЕС без преувеличения была молниеносной. Всё-таки умеют думать и принимать решения в Европе и в своих интересах, а не только в интересах США. Это радует.


Источник: 24tnews.ru
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