Названо одно из самых опасных последствий COVID-19

Наиболее ярким и одним из самых опасных последствий коронавируса являются тромбозы, которые могут привести к летальному исходу даже после острой фазы инфекции, рассказал сердечно-сосудистый хирург многопрофильной израильской клиники Николай Талов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"Тромб в организме человека выполняет в первую очередь защитную роль. Своевременное свертывание крови позволяет останавливать кровотечение из ран. Для этого в крови есть сложные механизмы, в которых задействованы как клетки крови, так и белки. В случае заболевания COVID-19 эти механизмы патологически активизируются и процесс запуска тромбообразования происходит вопреки необходимости, без повреждения сосудистой стенки. Здесь виновны и воспалительные процессы, которые вызывают целый каскад неблагоприятных реакций, и обезвоживание пациента, и даже снижение обыкновенной активности", - объясняет врач.
Для венозного тромбоза, по словам специалиста, характерен резкий отек конечности, распирающая боль, изменением цвета тела. Это может быть чревато "миграцией тромба в легкие" – тромбоэмболией легочной артерии.
"Тромбы в артериях более характерны для пациентов, которые уже имели когда-то проблемы с организмом - атеросклероз, сахарный диабет и прочее. Обычно проявляется такой тромбоз резкой болью в конечности, онемением её, похолоданием и нарушением движений. Подобное состоянием опасно развитием необратимых изменений в тканях вплоть до гангрены. К сожалению, сосуды – это не единственные варианты тромбоза. В случае развития тромба в коронарных артериях происходит инфаркт. В случае поражения сонных артерий – инсульт", - говорит Талов.
Тромбозы, по его словам, более характерны для тяжелых и среднетяжелых вариантов течения коронавируса. "Но в то же время риск тромбообразования сохраняется и после перенесенной новой коронавирусной инфекции, на протяжении некоторого времени", - предупреждает флеболог.
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