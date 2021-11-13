Афганцев задержали на границе Казахстана с Россией

Девять граждан Афганистана незаконно пересекли казахстано-российскую границу в ЗКО, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".
Из достоверных источников изданию стало известно, что в октябре этого года девять граждан Афганистана пересекли границу, предположительно, в Жамбылской области, и прибыли в Казахстан. Проехав через всю республику, они незаконно пересекли границу неподалеку от села Дарьинское района Байтерек.
По предварительным данным, афганцев задержали российские силовики.
Издание получило подтверждение информации о незаконном пересечении границы гражданами Афганистана в КНБ Республики Казахстан. В ведомстве сообщили, что данный факт был зарегистрирован Следственным управлением департамента КНБ по ЗКО 10 октября этого года. Ведется досудебное расследование по части 2 статьи 394 УК РК "Организация незаконной миграции".
Согласно части 2 статьи 394 УК РК, это деяние, совершенное лицом с использованием своих служебных полномочий или группой лиц по предварительному сговору.
Других подробностей в КНБ РК приводить не стали, пояснив, что запрашиваемые сведения могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц.
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