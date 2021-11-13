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Назван напиток, который «мгновенно» снижает давление

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:18
Назван напиток, который «мгновенно» снижает давление
Иллюстративное фото
Меры по снижению давления необходимо принимать по той причине, что в случае стабильно высокого давления на сердце вырастает нагрузка, и возникает риск сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Daily Express. К счастью, помочь с этим помогут изменения в питании.

Так, существует универсальное средство для снижения давления – это черный чай. Об этом говорится в «Американском журнале клинической диетологии». Выяснилось, что употребление черного чая снижает кровяное давление, хотя сам механизм этого явления до конца не изучен.

Участникам исследования три раза в день давали черный чай. Измерения давления проводились в первый день, через три месяца и через полгода. Выяснилось, что давление стало снижаться активнее в ночное время. Это позволило сказать, что кофеин не влияет на снижение давления. «Эти выводы указывают на то, что в ночное время на показатели кровяного давления влияет некий компонент черного чая, но не кофеин», - отмечают исследователи.

В целом, считается, что для того, чтобы снизить давление, нужно уменьшить потребление соли и обогатить рацион фруктами и овощами. Как отмечает Национальная служба здравоохранения Великобритании, в день можно съедать не более 6 граммов соли.


Источник: mk.ru
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