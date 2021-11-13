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Зеленского попросили не вмешиваться в дела Грузии

Просмотров:241 Опубликовано: Сегодня, 16:29
Зеленского попросили не вмешиваться в дела Грузии
Отношения Киева и Тбилиси ухудшаются
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил в пятницу, 12 ноября, премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили обсудить ситуацию с грузинским экс-президентом, а ныне гражданином Украины Михаилом Саакашвили.

«В телефонном разговоре с Ираклием Гарибашвили я подчеркнул, что права украинского гражданина Михаила Саакашвили должны быть в полной мере гарантированы в соответствии с международными нормами. Я также обратился к нему с просьбой о приёме матери, родственников Михаила Саакашвили и украинских врачей»,

– сообщил Зеленский в своём Twitter.

Решение позвонить в Тбилиси украинский президент принял после общения с грузинским актёром и певцом Вахтангом Кикабидзе, который прибыл в Киев, чтобы лично просить киевские власти вернуть Саакашвили на Украину.

Напомним, это не первая встреча грузинского певца и украинского президента: несколько месяцев назад Зеленский вручил Кикабидзе орден Ярослава Мудрого V степени, вероятно, за его многолетнюю антироссийскую позицию. Вот только при чём тут Ярослав Мудрый?

Также Владимир Зеленский напомнил Ираклию Гарибашвили о недопустимости применения к гражданину Украины «непропорциональных мер принуждения», отмечает офис президента Украины.

Это к украинским гражданам, живущим на Донбассе, можно применять любые меры, вплоть до «Градов» и «Ураганов», потому что всем давно известно, что граждане этой страны бывают «правильные» и «неправильные». Саакашвили повезло, он относится к «правильным» и о нём будет беспокоиться сам украинский президент, а миллионам других граждан придётся беспокоиться о себе самим, что, впрочем, не является новостью.

Однако душевного телефонного разговора не получилось и между стратегическими партнёрами на этот раз не было «полного взаимопонимания».

«В ходе телефонной беседы глава грузинского правительства оценил незаконные действия Михаила Саакашвили как провокационные, деструктивные и содержащие угрозу для стабильности страны, и заявил, что вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо. Находящийся в розыске Саакашвили незаконно пересёк границу Грузии, в то время, как он уже был осужденным и обвиняемым за другие тяжёлые преступления. О состоянии здоровья заключённого заботятся грузинские высококвалифицированные врачи»,

– говорится в сообщении на сайте правительства Грузии.

Накануне телефонного разговора в МИД Украины был вызван посол Грузии в Киеве Георгий Закарашвили. В министерстве иностранных дел грузинского дипломата предупредили о недопустимости применения физической силы к гражданину Украины Саакашвили.


Источник: fondsk.ru
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