В лагере беженцев в Белоруссии установят палатки

В лагере беженцев в Белоруссии по поручению Лукашенко установят палатки для обогрева.



Белорусские спасатели начали оборудовать в стихийном лагере беженцев на границе Белоруссии и Польши место для установки палаток, где будут греться и питаться мигранты, а энергетики привезли электрогенератор, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил установить в лагере беженцев палатки, где будут кормить детей и распределять гуманитарную помощь.



В настоящее время спасатели расчищают территорию, в лагере также работают представители общественных организаций, силовых ведомств и волонтеры. Ожидается, что в этих палатках смогут обогреться женщины и дети, также здесь будут кормить детей, выдавать мигрантам гуманитарную помощь и оказывать медицинскую помощь.



Помимо этого в лагерь доставлены электрогенератор и столы для организации питания мигрантов.



В понедельник многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области.



Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший на этой неделе стихийный лагерь, заявил, что ситуация с ближневосточными беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.