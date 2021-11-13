«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 13 Ноября
+5...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.59 KZT
  • €1 = 491.49 KZT
  • 1 RUB = 5.96 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В лагере беженцев в Белоруссии установят палатки

Просмотров:167 Опубликовано: Сегодня, 16:53
В лагере беженцев в Белоруссии установят палатки
Sputnik / Виктор Толочко
В лагере беженцев в Белоруссии по поручению Лукашенко установят палатки для обогрева.

Белорусские спасатели начали оборудовать в стихийном лагере беженцев на границе Белоруссии и Польши место для установки палаток, где будут греться и питаться мигранты, а энергетики привезли электрогенератор, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил установить в лагере беженцев палатки, где будут кормить детей и распределять гуманитарную помощь.

В настоящее время спасатели расчищают территорию, в лагере также работают представители общественных организаций, силовых ведомств и волонтеры. Ожидается, что в этих палатках смогут обогреться женщины и дети, также здесь будут кормить детей, выдавать мигрантам гуманитарную помощь и оказывать медицинскую помощь.

Помимо этого в лагерь доставлены электрогенератор и столы для организации питания мигрантов.

В понедельник многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области.

Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший на этой неделе стихийный лагерь, заявил, что ситуация с ближневосточными беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.


Источник: ria.ru/
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика