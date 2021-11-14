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Больных туберкулезом «недовыявили» в Казахстане из-за Covid-19

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:28
Больных туберкулезом «недовыявили» в Казахстане из-за Covid-19
Иллюстративное фото
По данным Национального научного центра фтизиопульмонологии (ННЦФ) в Казахстане последние десять лет наблюдается устойчивое снижение заболеваемости туберкулезом – 5-7% в год.

В 2020 году цифра оказалась и вовсе рекордной – 21,7%. Однако такой показатель назвать объективным нельзя, пояснила руководитель Департамента мониторинга и оценки, эпидемиологии, статистики и информатизации ННЦФ МЗ РК Панагуль Джазыбекова.

– Исключением является 2020 год, когда сразу снизилась заболеваемость на 21,7 процентов. Сказались ограничительные мероприятия, связанные с коронавирусной инфекцией. Работа медицинских организаций по многим направлениям была приостановлена, в том числе, диагностическая. В мире около миллиона недовыявленных случаев. И, по прогнозным расчетам, около 1600 человек мы не выявили в нашей стране. А учитывая, что туберкулез передается воздушно-капельным путем, то, конечно, такие лица могут заражать других людей, – сказала г-жа Джазыбекова на совещании в Павлодаре по вопросам взаимодействию с НПО.

По данным министерства здравоохранения, в 2020 году диагностировано 6,5 тысяч новых случаев туберкулеза по стране.

Сейчас предприняты все меры, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Активация работы привела к тому, что только за 9 месяцев 2021 года рост заболеваемости туберкулезом составил 5,8% по сравнению с предыдущим периодом.

– Это тоже не реальный рост, а те случаи, которые не удалось установить в прошлом году, – подчеркнула Панагуль Джазыбекова.

Она назвала туберкулез актуальной проблемой. Тем не менее, стабильному снижению уровню заболеваемости и смертности от «социальной болезни» способствует оснащенность необходимым оборудованием и препаратами в Казахстане. К примеру, один из таких аппаратов – «Джин-эксперт» позволяет установить диагноз за два часа и определить устойчивость к препаратам и вакцинам. Раньше на это уходило 2-3 месяца. В стране 128 таких аппаратов, кроме этого есть, быстрый метод молекулярной диагностики и другие. Ими обеспечены все центры фтизиопульмонологии в областях. И диагностическое оборудование, и препараты нового поколения для пациентов приобретаются за счет бюджета. Кроме того, выделяются гранты для неправительственных организаций, помогающих в борьбе с туберкулезом.

Напомним, в 2014 году Всемирная Ассамблея Здравоохранения утвердила 20-летнюю всеохватывающую стратегию «Окончание глобальной эпидемии туберкулеза» к 2035 году. Индикатором достижения цели обозначен уровень заболеваемости 10 на 100 тыс. населения.


Источник: caravan.kz
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