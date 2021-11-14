"Урановая сделка". КНБ раскрыл детали секретной операции

В рамках 30-летия независимости Казахстана под общей редакцией председателя КНБ генерал-лейтенанта Карима Масимова подготовлены к изданию книги "Хроники отечественной спецслужбы. Истории о людях, событиях, фактах" и "Государственная граница". Они повествуют о службе оперативных работников и пограничников, которые внесли достойный вклад в дело обеспечения национальной безопасности и охраны рубежей нашего государства.



Tengrinews.kz публикует отрывки из книг. Это история об специальной операции, которая прошла в Павлодарской области.

Дельцы на радиации



Дело, которое долгое время хранилось под грифом "Секретно", сотрудники самих спецслужб между собой прозвали "Урановой сделкой". Лишь спустя 12 лет в Департаменте КНБ по Павлодарской области раскрыли детали этой оперативной разработки. Чтобы задержать крупную преступную группу, офицерам национальной безопасности пришлось внедриться в ее состав и даже пожертвовать своим здоровьем.



В начале 2010 года сотрудники департамента столкнулись с необходимостью изучения мировых цен на уран. Тогда в их руки попала оперативная информация о том, что некие люди намерены вывезти из Казахстана урановые таблетки, чтобы продать их. Как вспоминает Михаил Селевенко, в то время начальник управления территориального органа, ему и его коллегам пришлось погрузиться в рынок, где торгуют не одеждой или золотом, а радиоактивными материалами.



"Для многих из нас подобный опыт был первым. Самое главное, что урановые таблетки – специфичный товар, на который не так просто найти покупателя. В нашем случае речь шла о сделке на сумму 125 тысяч долларов США. Поэтому было понятно, что речь идет не о простых карманниках или мошенниках", – рассказывает ветеран спецслужб.



Первым, кто узнал о попавшей в руки злоумышленников партии радиоактивных материалов, стал старший лейтенант департамента Азамат Ертысов. Чтобы войти с подозреваемыми в непосредственный контакт, оперативники решили выступить в роли посредников. Однако осложняло ситуацию, что в преступную группу входили бывшие сотрудники Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел, члены местной ОПГ и представители одной из этнических диаспор. То есть влиятельные люди, которым так или иначе были знакомы схемы работы правоохранителей. Да и опыт общения с людьми под прикрытием они тоже имели.



На помощь старлею, который выступал как посредник, направили одного из самых опытных сотрудников департамента – начальника управления ведомства, подполковника Куата Кунаева. Перед ним поставили задачу исполнить роль покупателя.



"Требовалось, чтобы преступники приняли меня за своего. Иначе получить всю информацию о том, откуда вообще появились эти урановые таблетки, кто входил в цепочку их получения и передачи, было бы сложно", – комментирует дело Кунаев.



После недолгих заочных переговоров стороны в итоге решили провести очную встречу. Ее местом стал один из ресторанов Павлодара. Куат Кунаев сыграл бизнесмена из Алматы и сразу заверил, что готов заплатить за товар требуемую сумму. Однако продавцы не торопились давать свой ответ. Было понятно, что они хотят убедиться в надежности покупателя. Одними "приглядами" не обходилось. Сначала преступники пытались "пробить" потенциального партнера через свои источники, а после и вовсе начали следить за ним. "Хвост" за подполковником следовал практически после каждой встречи, которые, как правило, проходили в кафе или увеселительных заведениях.



"Немаловажно, что Павлодар – город небольшой, поэтому риск, что в том же ресторане нас узнает кто-то из их знакомых, был всегда. Однако, организуя каждые последующие переговоры, мы просчитывали каждую мелочь: кто должен прийти первым, где сядет сотрудник под прикрытием. Даже то, насколько далеко от уличных окон расположен стол, мы не могли не учитывать", – говорит Алмас Катыкбаев.



Временами сотрудники спецслужб, задействованные в операции, жили в конспиративной квартире. На время ради работы им пришлось отказаться от всяческих контактов, касающихся работы и личной жизни. Но не это стало самым большим лишением для оперативников. Дело в том, что им приходилось участвовать в нескольких контрольных закупках урана. После органы санэпидконтроля и специалисты АО "Ульбинский металлургический завод" подтвердят, что тот материал, с которым сталкивались правоохранители, действительно относится к радиоактивным материалам.



"По сути, каждая сделка наносила существенный вред здоровью всем ее участникам. Ведь они находились в прямой близости к источнику излучения без защитных средств, уровень радиации многократно превышал допустимую норму. В любом случае работу надо было доводить до конца", – вспоминает Михаил Селевенко.



Во время операции работникам Комитета национальной безопасности удалось выяснить, что злоумышленники уже сориентировались в вопросах незаконного оборота ядерных материалов. Более того, они не собирались останавливаться на разовой сделке и намеревались организовать постоянный канал сбыта урана в страны Ближнего Востока.



Завершилась оперативная разработка после контрольной закупки. Чтобы не спугнуть продавцов, нужно было доказать платежеспособность покупателя. Для этих целей руководству департамента КНБ пришлось под личные гарантии получить нужную сумму инвалюты в одном из банков.



Завершающей фазой стало задержание основных участников преступной группы 10 февраля 2010 года. Операцию сотрудники Комитета национальной безопасности проводили совместно с коллегами из полицейского ведомства. С учетом того, что подозреваемые имели оружие, план действий был сформирован таким образом, чтобы исключить любые попытки его применения.



Эта операция стала очередным не рядовым вызовом, когда сотрудникам департамента пришлось в короткие сроки готовиться к работе при неизвестных обстоятельствах и в непредсказуемых условиях.



"Урановая сделка" должна была состояться на трассе между Павлодаром и Семеем, где и были задержаны 11 человек. Впоследствии многие из них, в зависимости от роли в этом уголовном деле, получили различные сроки лишения свободы.