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Ветер сдувает людей, автомобили и крыши в Жамбылской области

Просмотров:2096 Опубликовано: Вчера, 14:52
Ветер сдувает людей, автомобили и крыши в Жамбылской области
Кадр из видео
На трассе Жамбылской области из-за сильного ветра на ходу опрокинулась "Газель". А в Таразе мощные порывы ветра валят с ног людей на улице, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В соцсетях продолжают появляться кадры, снятые в Жамбылской области. Накануне тут усилился ветер с порывами до 30 метров в секунду.

Так, на одном из опубликованных видео в кадр попали мужчина и женщина. Последняя из-за сильного ветра не смогла устоять на ногах и падает. Сопровождающий ее мужчина пытается оказать помощь.



На другом видео очевидцы показали момент, как на одной из улиц Тараза дерево падает на линии электропередач и обрывает провода. Далее происходит замыкание и отлетают искры.



Еще в одной публикации отмечается, что сильный ветер сорвал кровлю жилого дома на пересечении проспекта Абая и улицы Кашгари.



А вот на одной из трасс области дальнобойщик снял на видео момент, когда перед ним опрокидывается "Газель". Также в видео он сообщает своему шефу, что вынужден остановиться и переждать непогоду.

Между тем полицейские выясняют, где именно это произошло и что случилось с водителем "Газели".



Ранее сообщалось, что в Жамбылской области было объявлено штормовое предупреждение - "стихийное гидрологическое явление". Накануне здесь из-за нулевой видимости было закрыто движение на 534-593-м километрах автодороги Западная Европа - Западный Китай, а также перекрыт выезд из городов Каратау и Жанатас.

В связи с ухудшением погодных условий практически все полицейские региона вышли на дорогу, чтобы предостеречь граждан от несрочных поездок.


Источник: Tengrinews.kz
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