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Депутат о финансировании футбола в Казахстане: Миллиарды на ветер

Просмотров:548 Опубликовано: Вчера, 16:16
Депутат о финансировании футбола в Казахстане: Миллиарды на ветер
Фото из открытых источников
Депутаты Мажилиса от фракции "Ак жол" просят прекратить финансирование футбольных клубов из государственного бюджета. Свои предложения они озвучили в депутатском запросе на имя заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова, передает корреспондент Zakon.kz.

Казахстанская федерация футбола говорит, что они не получают из бюджета ни копейки. Но профессиональные клубы, входящие в эту федерацию, получают деньги через областные акиматы. За последние три года областные акиматы выделили профессиональным клубам 111 млрд тенге. А если добавить туда средства, выделенные на федерацию спонсорами из республиканского бюджета, то их не счесть. Нет официальных данных, – озвучил Казыбек Иса.

По словам депутата, народное достояние тратится не на развитие казахстанского футбола, а на содержание иностранных футболистов. В мировом рейтинге клубов ни один из казахстанских не входит в число топ-100, а находится в конце топ-200.

По рейтингу ФИФА, Казахстан занимает 125 место. А Кыргызстан, футбольный бюджет которого в СНГ самый низкий, находится на 96 месте. Никто из 78 ребят, которых направили в Бразилию, не играет. Мы тратим деньги миллиардами на ветер, а в селах нехватка финансов на дороги, – отметил мажилисмен.

Кроме того, за 30 лет Казахстан построил только один стадион. А Узбекистан, футбольный бюджет которого в два раза меньше, построил 10 современных стадионов.

Значит мы вливаем в футбол огромные средства населения, чтобы опозориться. Поэтому необходимо перестать разбрасывать миллиарды на футбол, где не могут забить гол, а только умеют пользоваться народными деньгами, – заявил Иса.

Он отметил, что профессиональный спорт – это бизнес, и он не может финансироваться государством. Поэтому необходимо приватизировать все футбольные клубы, привязанные к бюджету.

Государственные средства должны направляться в детско-юношеские школы, на развитие футбольных школ, подготовку детских тренеров. Нужно создавать условия для талантов в этих селах, районных центрах, пригородах. Также нужно строить небольшие бесплатные спортивные залы. Тренерам в секциях нужно платить достойную зарплату наравне с педагогами, – добавил чиновник.

Депутаты также просят предоставить отчет о средствах, выделенных государством в футбольную отрасль.

В частности, ответить на вопросы:

- Сколько средств из бюджета ежегодно выделяется на профессиональных футболистов?

- Сколько выделяется Казахстанской федерации футбола от УЕФА?

Напомним, 14 ноября сборная Казахстана по футболу проиграла Франции с разгромным счетом в последнем отборочном матче ЧМ-2022, пропустив восемь голов.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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camel (Посетители) Вчера, 22:42
Спорт - это бизнес. Как и любой другой бизнес - это деятельность направленная на получение доходов и прибыли.
Спортсмены стремятся к достижению рекордов ради славы, ради морального удовлетворения и ради получения денег. Зачастую при этом гробят свое здоровье, и умирают молодыми.
Зрителям хочется зрелищ, желательно с дракой и кровью, чтобы купировать свои бытовые стрессы и страсти. Зрители чувствуют себя сильными, членами сообщества, в безопасности в окружении толпы фанатов, при этом склонны к коллективному хулиганству и насилию. За это зрители готовы платить деньги, особенно за стадионные-массовые игры.
Стремления спортсменов и зрителей умело используют «хозяева» спорта для набивания своих карманов. В ход идет и допинг – хозяевам плевать на здоровье спортсменов. Продвигается реклама и поддержка движений фанатов.
К сожалению, наше государство поддерживает спорт высоких достижений ради призрачного престижа и авторитета, проявляя свою антинародную сущность.
Народ это больше, чем количество зрителей, спортсменов и их хозяев.
Для народа, для простых людей гораздо важнее государственная поддержка и развитие не спорта, а физической культуры, охватывающая каждого человека, начиная от детского сада до университета, и до пенсии

я не люблю, когда мне лезут в душу...
 
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  • alixah
 Aлишeр (Посетители) Вчера, 16:22
Футбол и другие виды спорта превратились в подстилку для букмекерских контор, которые в свою очередь уничтожают население страны.

В таком случае необходимо ПОЛНОСТЬЮ отменить любое государственное финансирование спорта.
 
 

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