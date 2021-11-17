Депутат о финансировании футбола в Казахстане: Миллиарды на ветер

Депутаты Мажилиса от фракции "Ак жол" просят прекратить финансирование футбольных клубов из государственного бюджета. Свои предложения они озвучили в депутатском запросе на имя заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова, передает корреспондент Zakon.kz.



Казахстанская федерация футбола говорит, что они не получают из бюджета ни копейки. Но профессиональные клубы, входящие в эту федерацию, получают деньги через областные акиматы. За последние три года областные акиматы выделили профессиональным клубам 111 млрд тенге. А если добавить туда средства, выделенные на федерацию спонсорами из республиканского бюджета, то их не счесть. Нет официальных данных, – озвучил Казыбек Иса.



По словам депутата, народное достояние тратится не на развитие казахстанского футбола, а на содержание иностранных футболистов. В мировом рейтинге клубов ни один из казахстанских не входит в число топ-100, а находится в конце топ-200.



По рейтингу ФИФА, Казахстан занимает 125 место. А Кыргызстан, футбольный бюджет которого в СНГ самый низкий, находится на 96 месте. Никто из 78 ребят, которых направили в Бразилию, не играет. Мы тратим деньги миллиардами на ветер, а в селах нехватка финансов на дороги, – отметил мажилисмен.



Кроме того, за 30 лет Казахстан построил только один стадион. А Узбекистан, футбольный бюджет которого в два раза меньше, построил 10 современных стадионов.



Значит мы вливаем в футбол огромные средства населения, чтобы опозориться. Поэтому необходимо перестать разбрасывать миллиарды на футбол, где не могут забить гол, а только умеют пользоваться народными деньгами, – заявил Иса.



Он отметил, что профессиональный спорт – это бизнес, и он не может финансироваться государством. Поэтому необходимо приватизировать все футбольные клубы, привязанные к бюджету.



Государственные средства должны направляться в детско-юношеские школы, на развитие футбольных школ, подготовку детских тренеров. Нужно создавать условия для талантов в этих селах, районных центрах, пригородах. Также нужно строить небольшие бесплатные спортивные залы. Тренерам в секциях нужно платить достойную зарплату наравне с педагогами, – добавил чиновник.



Депутаты также просят предоставить отчет о средствах, выделенных государством в футбольную отрасль.



В частности, ответить на вопросы:



- Сколько средств из бюджета ежегодно выделяется на профессиональных футболистов?



- Сколько выделяется Казахстанской федерации футбола от УЕФА?



Напомним, 14 ноября сборная Казахстана по футболу проиграла Франции с разгромным счетом в последнем отборочном матче ЧМ-2022, пропустив восемь голов.