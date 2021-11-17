Владельцы авто из других стран в РК могут столкнуться с ситуацией как с росрегистрацией

Меры, которые были предприняты в отношении автомобилей с российской регистрацией, нарушающих законодательство, будут приняты и в отношении авто из других стран, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на МИА КазТАГ.
«Аналогичные меры будут применятся в отношении эксплуатирующихся на территории Республики Казахстан автомобилей из других стран при установлении подобных фактов», − говорится в ответе МВД.
МВД Казахстана в целях установления количества автомобилей, эксплуатируемых на территории республики, но при этом зарегистрированных в России, были получены сведения о заключенных гражданами Казахстана договорах обязательного страхования ответственности автовладельцев из единой страховой базы данных.
«Полученные сведения по 210 тыс автомобилям были направлены для сверки о наличии фактической регистрации в МВД Российской Федерации (без персональных данных – марка модель, ВИН-код, год выпуска, ГРНЗ). Согласно представленному ответу МВД РФ, из указанного списка свыше 121 тыс зарегистрированы в РФ, в том числе более 600 находятся в розыске, а также более 88 тыс транспортных средств не зарегистрированы на территории РФ. В этой связи было подготовлено и направлено указание в территориальные подразделения органов внутренних дел для принятия соответствующих мер по проведению индивидуальной работы с лицами, управляющими ими в Казахстане. Данный анализ был проведен МВД дел в отношении эксплуатирующихся на территории Республики Казахстан более 210 тыс автомобилей, зарегистрированных в Российской Федерации», − уточнили в МВД РК.
Согласно информации ведомства, по закону владельцы транспортных средств обязаны зарегистрировать их в уполномоченном органе в течение 10 рабочих дней после приобретения механического транспортного средства на таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или совершения таможенных операций, связанных с выпуском для личного пользования, выпуском для внутреннего потребления, выпуском временно ввезенных в Казахстан на срок более одного года.
«При управлении транспортным средством по истечении установленного срока регистрации транспортного средства в отношении его владельца усматривается нарушения требований статьи «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств» Кодекса РК об административных правонарушениях – управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке», − отметили в МВД.
Напомним, с 21 октября в Казахстане начали массово водворять на штрафные стоянки автомобили с российской регистрацией, а водителей подвергать штрафам. После чего, ситуация вызвала массовое возмущение автовладельцев по всему Казахстану. Поэтому казахстанцы организовали акции протеста сразу в пяти городах: в Нур-Султане, Алматы, Актобе, Костанае и Уральске. Они пытались доказать, что у казахстанского учета слишком высокая цена.
9 ноября полицейские заявили о том, что автомобили из России, не нарушающие ПДД, в Казахстане останавливать не будут, однако вечером того же дня добавили, что к 120 тыс авто из России претензий нет, но есть около 80 тыс, которые нарушают правила.
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