Что будет, если каждый день пить томатный сок

Томатный сок сохраняет все свойства свежих помидоров, рассказала нутрициолог Елена Моисеева. Сок обладает как полезными, так и вредными свойствами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"Важные достоинства этого напитка - низкая калорийность (17 килокалорий/100 грамм) и высокое содержание калия. Это лучший сок для питания сердечной мышцы. Полезен всем: детям, женщинам, мужчинам и пожилым людям. Низкий гликемический индекс автоматически вносит томатный сок в список продуктов для диабетиков", - сказала Моисеева.
Томатный сок хорошо зарекомендовал себя при похудении, а томатная диета является одной из самых действенных. Норма потребления – от одного до четырех стаканов в день. Выпивать сок лучше за полчаса до еды, добавляя в него несколько капель растительного масла. А вот соль добавлять нежелательно, чтобы жидкость не застаивалась в организме. Лучше заменить ее на чеснок или перец.
"Напиток противопоказан при остром панкреатите и гастрите. Употребление вместе с крахмалистыми продуктами (картофель, рис, хлеб) может привести к образованию камней в почках", - добавила специалист.
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