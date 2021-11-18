Цены на топливо регулировать невозможно - глава Минэнерго Казахстана

НУР-СУЛТАН, 18 ноя — Sputnik. Министр энергетики Магзум Мирзагалиев заявил, что цены на топливо в Казахстане невозможно регулировать.
По его словам, сейчас профильное ведомство разрабатывает системные изменения для стабилизации цен на топливо в стране.
Среди них – реконструкция трех НПЗ, формирование материально-технической базы запаса и контроль ГСМ путем установки спецоборудования на нефтяных базах.
"Цена на ГСМ не будет регулироваться. Невозможно регулировать. В этом году сложился дефицит дизтоплива. Одна из причин - большая разница в цене по сравнению с соседними странами", - сказал глава Минэнерго во время пленарного заседания сената при обсуждении трехлетнего бюджета страны.
Магзум Мирзагалиев отметил, что вносить соответствующие изменения по озвученным планам будут до конца года.
В начале ноября президент Казахстана высказался о возможности вернуть ценовое регулирование нефтепродуктов. Касым-Жомарт Токаев заявил, что сейчас казахстанский рынок работает только для себя, а не для граждан. Глава страны поручил своей администрации, привлекая в случае необходимости правоохранительные органы, разобраться в причинах возникновения дефицита и предложить пакет системных мер по реформированию отрасли.
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