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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Цены на топливо регулировать невозможно - глава Минэнерго Казахстана

Просмотров:534 Опубликовано: Сегодня, 12:40
Цены на топливо регулировать невозможно - глава Минэнерго Казахстана
© Photo : Пресс-служба Qazaq oil
НУР-СУЛТАН, 18 ноя — Sputnik. Министр энергетики Магзум Мирзагалиев заявил, что цены на топливо в Казахстане невозможно регулировать.

По его словам, сейчас профильное ведомство разрабатывает системные изменения для стабилизации цен на топливо в стране.

Среди них – реконструкция трех НПЗ, формирование материально-технической базы запаса и контроль ГСМ путем установки спецоборудования на нефтяных базах.

"Цена на ГСМ не будет регулироваться. Невозможно регулировать. В этом году сложился дефицит дизтоплива. Одна из причин - большая разница в цене по сравнению с соседними странами", - сказал глава Минэнерго во время пленарного заседания сената при обсуждении трехлетнего бюджета страны.

Магзум Мирзагалиев отметил, что вносить соответствующие изменения по озвученным планам будут до конца года.

В начале ноября президент Казахстана высказался о возможности вернуть ценовое регулирование нефтепродуктов. Касым-Жомарт Токаев заявил, что сейчас казахстанский рынок работает только для себя, а не для граждан. Глава страны поручил своей администрации, привлекая в случае необходимости правоохранительные органы, разобраться в причинах возникновения дефицита и предложить пакет системных мер по реформированию отрасли.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 11 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 14:51
Цитата: Pinochet
не забудьте отказаться от всего, что вас окружает.

Так уже лет 25 назад и отказались, тот же нац. банк частная контора. Сейчас кругом частники и инвесторы, которые берут свое с полна.

Цитата: Ирон
Интересно а как раньше контролировал и бензин и доллар

Тогда все ключевые учреждения принадлежали государству а не частникам как сейчас. На советском рубле так и написано было. Сейчас на купюрах так не написано.
 
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  • Куато
  • TU-154
 Альфарий (Посетители) Сегодня, 14:17
Наша власть НИЧЕГО не может регулировать. На кой черт вообще такая власть?
 
-1
  • Aлишeр
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:06
Комментарий удален за нарушение правил
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Pinochet
  • Куато
  • TU-154
  • Бродяга
 tolk (Посетители) Сегодня, 13:46
Если министр не может выполнять свою работу на благо народа,то зачем нам такой министр?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Pinochet
  • zhanino
  • Куато
  • Альфарий
  • TU-154
 Око (Посетители) Сегодня, 13:46
Одна из причин - большая разница в цене по сравнению с соседними странами


И что? А уровень жизни соседних стран почему не учитывается и наличие ископаемого вообще?! Ерунда! Для этого мы НЕЗАВИСИМОЕ государство. Или как?

всё вижу
 
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  • Куато
  • TU-154
 Ирон (Посетители) Сегодня, 13:43
Интересно а как раньше контролировал и бензин и доллар государство ведь могло.а при СССР что в казахстане что на дальнем востоке цена одна была как у них получалось.паходу это сказки были
 
-2
  • Aлишeр
  • Альфарий
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:39
Цитата: Aлишeр
политику по мягкому уходу от частной собственности (Франция, Ниерланды, Германия, Норвегия и т.д.).

чего чего??? rofl
спасибо, поржал от души bravo
Цитата: Aлишeр
пока будет власть капитала (а осталось власти этой 5-10 лет) - условия жизни будут только ухудшаться.

главное верить. успехов bravo
не забудьте отказаться от всего, что вас окружает.
*******************
 
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Aлишeр (Посетители) Сегодня, 13:30
Цитата: Pinochet
мнение литературного критика,


Ну или мнение ноунейма, то есть Ваше. Очевидно же что более имеет вес?

Всё сказано верно - пока будет власть капитала (а осталось власти этой 5-10 лет) - условия жизни будут только ухудшаться. Передовые страны это давно поняли и ведут политику по мягкому уходу от частной собственности (Франция, Ниерланды, Германия, Норвегия и т.д.). А у нас как обычно - ждём о последнего, а потом революция.
 
-4
  • Aлишeр
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  • master_kz
  • Феникс
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:08
Цитата: Феникс
далее этого они ничего не видят.»
В. Г. Белинский

мнение литературного критика, то есть человека абсолютно не смыслящего в экономике и бизнесс процессах, и уж тем более в системе капитализма как таковой.
это исходит прежде всего от отсутствия образованности в тех или иных областях.
не самый лучший пример в общем для оценки капитализма lol
 
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 Феникс (Посетители) Сегодня, 12:53
«я сказал, что не годится государству быть в руках капиталистов, а теперь прибавлю: горе государству, которое в руках капиталистов. Это люди без патриотизма, без всякой возвышенности в чувствах. Для них война или мир значат только возвышение или упадок фондов — далее этого они ничего не видят.»
В. Г. Белинский
 
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