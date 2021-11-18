Посольство России оказало помощь казахстанским ветеранам ВОВ

АЛМАТЫ, 18 ноя — Sputnik. Осенью 2021 года аппарат атташе по вопросам обороны при посольстве Российской Федерации в Казахстане совместно с Союзом ветеранов Афганистана и локальных войн, а также акиматами областей и городов Казахстана проводит благотворительную акцию по оказанию гуманитарной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, сообщило посольство России в Казахстане.
"В рамках акции осуществлялось вручение материальной помощи - денежных средств в размере 100 000 тенге, медикаментов, оргтехники и продуктов питания от российской стороны. Всего выплатами охвачено свыше 1 200 человек, из них более 200 – ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", - говорится в сообщении.
Кроме того, ветеранским организациям вручены 12 персональных компьютеров в комплекте с многофункциональными устройствами и телевизором на общую сумму 5 426 000 тенге, нуждающимся оплачены лекарственные средства на сумму 3 128 000 тенге, переданы продукты питания на 198 000 тенге.
В ходе акции выдано и израсходовано 135,6 млн тенге.
Акция проводилась в Нур-Султане, Алматы, Караганде, Кокшетау, Павлодаре, Шымкенте, а также в Акмолинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областях.
В посольстве отметили, что мероприятие проведено на фоне сложной финансово-экономической обстановки, вызванной пандемией, с целью оказания братской, добрососедской, союзнической помощи наиболее нуждающимся в ней ветеранам.
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