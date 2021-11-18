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На вопрос о петиции казахстанцев по утильсбору ответил министр экологии

Просмотров:849 Опубликовано: Вчера, 17:18
На вопрос о петиции казахстанцев по утильсбору ответил министр экологии
Фото из открытых источников
Казахстанцы запустили петицию с требованием отменить утилизационный сбор на автомобили. На жалобу граждан ответил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Петицию опубликовали на сайте онлайн-петиций Казахстана Egov.press. На данный момент, судя по счетчику на сайте, ее подписали более 130 тысяч человек. Министр экологии Сериккали Брекешев, отвечая на вопросы журналистов о петиции в кулуарах Сената, заявил, что размер утильсбора в Казахстане сопоставим с другими странами.

"Если сравнить наш утильсбор и утильсбор соседей, допустим, России, Узбекистана, Беларуси, на автотранспорт от 1000 до 2000 кубических сантиметров, у нас утильсбор чуть больше миллиона тенге. Он, в принципе, сопоставим, даже чуть меньше, чем в странах, которые я назвал. Здесь еще один момент надо учитывать, что у нас нет градации, допустим, будь это новые автомобили или автомобили, уже бывшие в эксплуатации. Утильсбор в России градируется. Машина до трех лет, от трех до семи лет и выше..." - прокомментировал Брекешев.

Журналисты попросили подтвердить, что нормы утильсбора в Казахстане не будут пересматривать. Однако министр не дал однозначного ответа на этот вопрос.

"Я не могу сказать. Мы утверждаем ставки по расчетам Министерства индустрии и инфраструктурного развития", - сказал Брекешев.

Напомним, ранее глава МИИР Бейбут Атамкулов заявил, что параметры утилизационного сбора на автомобили не пересматривались с 2015 года.

"Этот вопрос сегодня действительно активно поднимается. Методика расчета, которая была в 2015 году, эту методику нужно поднять и посмотреть. За все это время есть и курсовая разница, и девальвационные процессы", - заявил министр.


Источник: Tengrinews.kz
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