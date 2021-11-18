Токаев подписал закон о контроле денежных операций политиков и их семей

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам противодействия отмыванию доходов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - говорится в сообщении.



Законом планируется установить контроль за операциями с деньгами и имуществом, осуществляемыми публичными должностными лицами и их семьями. Перечень лиц, за которыми будет вестись контроль по операциям с деньгами и иным имуществом, будет утверждаться Президентом Казахстана. Агентство по финансовому мониторингу будет вести персональный список этих лиц, членов их семей и близких родственников.



К публичным должностным лицам относятся лица, занимающие ответственные государственные должности, лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, а также лица, управляющие государственными предприятиями и субъектами квазигосударственного сектора.



Ранее сенатор Ольга Перепечина сообщала, что в список могут войти в первую очередь административные госслужащие - акимы областей, акимы районов, городов республиканского значения. Также в перечень могут войти и депутаты, принимающие управленческие решения, руководители партий, министры, вице-министры, руководители национальных компаний, судьи, прокуроры и другие руководители, которые принимают управленческие государственные решения.



Мониторингу будут подвергаться не только публичные должностные лица, но и супруги и близкие родственники - дети, братья, сестры, бабушки, дедушки, родители, внуки.



Кроме того, законом вводится финансовый мониторинг сделок с недвижимостью от 50 миллионов тенге. Для этого планируется снизить пороговые значения для мониторинга по операциям с недвижимостью. Данный вид операций относится к более высоким рискам в легализации доходов, полученных преступным путем.



Ольга Перепечина также ранее объяснила, с чем связано снижение порога для финансового мониторинга по сделкам с недвижимостью, а также каких граждан это коснется.



Одна из норм закона также снизит пороговое значение для финансового мониторинга по игорному бизнесу с 3 миллионов до одного миллиона тенге.