После окончания срока действия вакцины организм более восприимчив к инфекциям – УОЗ Алматы

Алматы. 18 ноября. КазТАГ – Мадина Алимханова. После окончания срока действия вакцины организм становится более восприимчив к любым инфекциям, сообщила заместитель руководителя управления общественного здоровья (УОЗ) Алматы Светлана Султангазиева.
«После получения вакцины в организме человека вырабатывается специфический иммунитет. А после того, как человек переболел, вырабатывает неспецифический иммунитет. И разница между ними такова, что специфический иммунитет после вакцинации сохраняется надолго, и он бывает более устойчивым, чем после того, как человек переболел. Но этот специфический иммунитет после получения вакцины сохраняется определенное время. Специфический иммунитет после получения векторной вакцины сохраняется до 9 месяцев, а после получения инактивированной вакцины специфический иммунитет сохраняется до 6 месяцев. Если это время истекло, то человек становится более восприимчив к любой инфекции, в том числе, к коронавирусной инфекции», - сказала Султангазиева на брифинге в четверг.
По этой причине, по ее словам, человек должен пройти ревакцинацию – то есть, повторную вакцинацию от COVID-19.
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