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После окончания срока действия вакцины организм более восприимчив к инфекциям – УОЗ Алматы

Просмотров:673 Опубликовано: Вчера, 20:23
После окончания срока действия вакцины организм более восприимчив к инфекциям – УОЗ Алматы
Фото из открытых источников
Алматы. 18 ноября. КазТАГ – Мадина Алимханова. После окончания срока действия вакцины организм становится более восприимчив к любым инфекциям, сообщила заместитель руководителя управления общественного здоровья (УОЗ) Алматы Светлана Султангазиева.

«После получения вакцины в организме человека вырабатывается специфический иммунитет. А после того, как человек переболел, вырабатывает неспецифический иммунитет. И разница между ними такова, что специфический иммунитет после вакцинации сохраняется надолго, и он бывает более устойчивым, чем после того, как человек переболел. Но этот специфический иммунитет после получения вакцины сохраняется определенное время. Специфический иммунитет после получения векторной вакцины сохраняется до 9 месяцев, а после получения инактивированной вакцины специфический иммунитет сохраняется до 6 месяцев. Если это время истекло, то человек становится более восприимчив к любой инфекции, в том числе, к коронавирусной инфекции», - сказала Султангазиева на брифинге в четверг.

По этой причине, по ее словам, человек должен пройти ревакцинацию – то есть, повторную вакцинацию от COVID-19.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 3 )

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Андpей (Посетители) Вчера, 23:46
В общем если вколол себе вакцину, то ты пожизненно должен делать её каждые пол года, а не то будешь цеплять букет различных инфекций.
 
-1
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  • 14679677
  • watlow
 tolk (Посетители) Вчера, 22:59
Коротко о сказанном, после вакцинации ослабевает иммунитет.
 
-1
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  • tolk
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  • watlow
  • Sportikus
 diger (Посетители) Вчера, 21:20
"После получения вакцины в организме человека вырабатывается специфический иммунитет. А после того, как человек переболел, вырабатывает неспецифический иммунитет. И разница между ними такова, что специфический иммунитет после вакцинации сохраняется надолго, и он бывает более устойчивым, чем после того, как человек переболел", bazar чего только не придумают, лишь бы впарить вакцину, насколько заврались, просто уму непостижимо.
 
 

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