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У Саакашвили обнаружили поражение мозга

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:38
У Саакашвили обнаружили поражение мозга
Фото - Открытые источники
У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который в настоящее время находится в реанимации в тюремной больнице в Глдане, обнаружили поражение мозга.

Об этом сообщает Грузия Online.

«В результате невыполнения рекомендаций у Саакашвили развилось серьезное осложнение — судороги, вызванные энцефалопатией Вернике», — отметила грузинский омбудсмен Нино Ломджария.

Она добавила, что для полной оценки очаговых процессов, происходящих в мозге Саакашвили в данный период, необходимо полное МРТ-сканирование.

«После осмотра Саакашвили на месте члены экспертной группы подтвердили необходимость немедленного перевода Саакашвили в высокотехнологичную многопрофильную больницу, поскольку необходимого оборудования больница, в которой сейчас находится экс-президент, не имеет», — пишет издание.

Также сообщается мнение специалистов, утверждающих, что затягивание с лечением Саакашвили в нормальных условиях грозит развитием комы, которая чревата летальным исходом.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили могут перевести в Горийский военный госпиталь, если он согласится. Однако он предупредил, что в случае «любой провокации со стороны оппонентов», которая может помешать процедуре перевозки или работе медперсонала, Саакашвили будет немедленно возвращен в тюремную больницу, несмотря на тяжесть его состояния.

Напомним, Саакашвили ранее падал в обморок, после чего попал в реанимацию, где его привели в состояние, из которого он смог воззвать о спасительной помощи к США.


Источник: tricolor-center.ru
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