У Саакашвили обнаружили поражение мозга

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который в настоящее время находится в реанимации в тюремной больнице в Глдане, обнаружили поражение мозга.
Об этом сообщает Грузия Online.
«В результате невыполнения рекомендаций у Саакашвили развилось серьезное осложнение — судороги, вызванные энцефалопатией Вернике», — отметила грузинский омбудсмен Нино Ломджария.
Она добавила, что для полной оценки очаговых процессов, происходящих в мозге Саакашвили в данный период, необходимо полное МРТ-сканирование.
«После осмотра Саакашвили на месте члены экспертной группы подтвердили необходимость немедленного перевода Саакашвили в высокотехнологичную многопрофильную больницу, поскольку необходимого оборудования больница, в которой сейчас находится экс-президент, не имеет», — пишет издание.
Также сообщается мнение специалистов, утверждающих, что затягивание с лечением Саакашвили в нормальных условиях грозит развитием комы, которая чревата летальным исходом.
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили могут перевести в Горийский военный госпиталь, если он согласится. Однако он предупредил, что в случае «любой провокации со стороны оппонентов», которая может помешать процедуре перевозки или работе медперсонала, Саакашвили будет немедленно возвращен в тюремную больницу, несмотря на тяжесть его состояния.
Напомним, Саакашвили ранее падал в обморок, после чего попал в реанимацию, где его привели в состояние, из которого он смог воззвать о спасительной помощи к США.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.