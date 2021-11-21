Михайлов день: чего нельзя делать в день Архангела Михаила, 21 ноября

Сегодня православная церковь почитает Архангела Михаила как защитника христианской веры и борца против зла. В народе этот праздник называют Михайловым днем.



Архистратиг Михаил – один из высших Ангелов. Его изображают на иконах с огненным мечом в руке или копьем, низвергающим дьявола. Ежегодно 21 ноября православные христиане отмечают праздник «Собора» святых Ангелов во главе с Архангелом Михаилом.



На Руси в Михайлов день накрывали праздничный стол и приглашали гостей. Считалось, чем больше блюд будет на столе, тем богаче станет следующий год.



В этот день наши предки ходили в церковь и просили помощи у святого Михаила. Они молились об избавлении от дурных привычек, которые мешают им жить счастливо. Дома зажигали свечу и возносили молитву у иконостаса.



Согласно поверью, 21 ноября люди получали вознаграждение по заслугам за прожитый год. Если человек совершал добрые поступки, то и получал добро, а если желал людям дурного, то попадал в беду.



Сегодня запрещено обманывать близких и намеренно вредить людям. Нельзя в этот день заниматься тяжелым трудом, работать с острыми предметами и убирать в доме.



Под запретом в Михайлов день любая ссора и ругань, иначе весь год будете конфликтовать. Нельзя сегодня сквернословить, злиться, обижать окружающих и обижаться самому.