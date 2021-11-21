Михайлов день: чего нельзя делать в день Архангела Михаила, 21 ноября

Фото: ИД «Волгоградская правда» / Сергей Григоренко / архив.
Сегодня православная церковь почитает Архангела Михаила как защитника христианской веры и борца против зла. В народе этот праздник называют Михайловым днем.
Архистратиг Михаил – один из высших Ангелов. Его изображают на иконах с огненным мечом в руке или копьем, низвергающим дьявола. Ежегодно 21 ноября православные христиане отмечают праздник «Собора» святых Ангелов во главе с Архангелом Михаилом.
На Руси в Михайлов день накрывали праздничный стол и приглашали гостей. Считалось, чем больше блюд будет на столе, тем богаче станет следующий год.
В этот день наши предки ходили в церковь и просили помощи у святого Михаила. Они молились об избавлении от дурных привычек, которые мешают им жить счастливо. Дома зажигали свечу и возносили молитву у иконостаса.
Согласно поверью, 21 ноября люди получали вознаграждение по заслугам за прожитый год. Если человек совершал добрые поступки, то и получал добро, а если желал людям дурного, то попадал в беду.
Сегодня запрещено обманывать близких и намеренно вредить людям. Нельзя в этот день заниматься тяжелым трудом, работать с острыми предметами и убирать в доме.
Под запретом в Михайлов день любая ссора и ругань, иначе весь год будете конфликтовать. Нельзя сегодня сквернословить, злиться, обижать окружающих и обижаться самому.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.