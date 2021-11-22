Алматинка с тремя детьми выбросилась с девятого этажа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на городской Департамент полиции.



По данным пресс-службы, трагедия произошла в одном из многоквартирных домов микрорайона Жетысу. Из окна девятого этажа выбросилась 28-летняя женщина с тремя малолетними детьми 2015, 2016 и 2019 годов рождения.



"Женщина и двое детей погибли на месте происшествия. Еще один ребенок скончался в карете скорой помощи. В настоящее время с целью расследования причины и других обстоятельств трагедии в ДП Алматы создана следственно-оперативная группа", - сообщили в полиции.



Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 105 Уголовного кодекса.