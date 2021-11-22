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Алматинка с тремя детьми выбросилась с девятого этажа

Просмотров:693 Опубликовано: Сегодня, 13:18
Алматинка с тремя детьми выбросилась с девятого этажа
Иллюстративное фото
Алматинка с тремя детьми выбросилась с девятого этажа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на городской Департамент полиции.

По данным пресс-службы, трагедия произошла в одном из многоквартирных домов микрорайона Жетысу. Из окна девятого этажа выбросилась 28-летняя женщина с тремя малолетними детьми 2015, 2016 и 2019 годов рождения.

"Женщина и двое детей погибли на месте происшествия. Еще один ребенок скончался в карете скорой помощи. В настоящее время с целью расследования причины и других обстоятельств трагедии в ДП Алматы создана следственно-оперативная группа", - сообщили в полиции.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 105 Уголовного кодекса.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 14:29
Какие-то бабы пошли неадекватные и это уже не первый случай... Детей жалко,а её нет!!! Не имеет она никакого права лишать своих детей жизни!!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Юрий Спассков
 Око (Посетители) Сегодня, 14:09
Жесть... Нет ей никакого оправдания.

всё вижу
 
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Aлишeр (Посетители) Сегодня, 13:45
Скорее всего кредиты довели снова.
 
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  • Юрий Спассков
 elek (Посетители) Сегодня, 13:43
28-летняя женщина с тремя малолетними детьми 2015, 2016 и 2019

Не знаю в чём причина, но за детей она точно решать не должна была. Жалко.
 
 

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