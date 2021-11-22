Назван напиток, который способен состарить мозг на 11 лет

Ученые Медицинской школы Бостонского университета пришли к выводу, что напитки с высоким содержанием сахара оказывают чрезвычайно губительное воздействие на мозг - если употреблять более двух порций таких напитков в день, ваш мозг состарится на 11 лет. Об этом говорится в статье британского издания Daily Express, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на ИноСМИ.



В ходе нового исследования ученые вели наблюдение за группой из 4200 человек, которые периодически проходили тесты на уровень когнитивных функций и функций памяти.



Участников исследования попросили сообщить информацию касательно количества употребляемых ими сладких напитков, и ученые использовали эти данные, чтобы рассчитать возможный ущерб.



Оказалось, что если человек ежедневно выпивает один или два стакана сладких напитков, его мозг стареет на 1,6 года. Если оценивать процесс старения по показателям функций памяти, то результаты оказались еще более пугающими.



Если человек выпивает один или два стакана сладких напитков в день и если он выпивает более двух стаканов, это приводит к старению мозга на 5,8 года и на 11 лет соответственно.



Ученые отметили видимые ухудшения функции памяти и уменьшение объема головного мозга у тех участников исследования, которые регулярно употребляли напитки с добавленным сахаром, сопоставляя их показатели с показателями людей, которые не употребляли такие напитки.



"Результаты этих исследований не окончательны, однако это убедительные данные, которые позволяют делать обоснованные выводы. Становится ясно, что у употребления сладких напитков не так много положительных сторон, и замена сахара на искусственные подсластители, очевидно, не помогает", - заявила профессор неврологии Медицинской школы Бостонского университета Судха Сесхадри.



Автор исследования Мэтью Пейз объяснил, что сладкие напитки использовались для оценки количества потребляемого сахара в целом. "Довольно трудно измерить точное количество употребляемого в пищу сахара в рационе того или иного человека, поэтому мы использовали напитки с добавленным сахаром в качестве ориентира", - отметил ученый.