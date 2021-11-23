Задержанный с трупом в багажнике россиянин оказался каннибалом

Рядовое ДТП в Ленинградской области, случившееся 21 ноября, обросло жуткими подробностями, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на 47news.



В тот день на трассе близ Петербурга Mitsubishi Galant протаранил отбойник. В результате удара из багажника вывалился труп с головой, которая держалась на одних позвонках.



Трое подозреваемых скрылись с места происшествия, их удалось задержать по горячим следам. Выяснилось, что мужчины везли тело убитого ими 50-летнего владельца шиномонтажного сервиса Аркадия Казиняна, который незадолго до гибели распивал алкоголь вместе со своими знакомыми в гаражном кооперативе.



На допросе один из предполагаемых участников расправы рассказал, что это преступление для него якобы уже не первое. А свою предыдущую жертву он, дескать, не только убил, но еще и частично съел. То есть фактически сознался в каннибализме.



23-летний Егор Комаров рассказал и показал, как в сентябре прошлого года с ножом напал на 38-летнего биржевого брокера, а потом приготовил его язык. "Когда язык сварился, я его попробовал, но он мне не понравился. Наверное, другая часть тела мне бы понравилась куда больше", - рассказал задержанный.



Местные СМИ сравнили ситуацию с фильмами Квентина Тарантино и с кинокартинами про Ганнибала Лектера.