Задержанный с трупом в багажнике россиянин оказался каннибалом

Рядовое ДТП в Ленинградской области, случившееся 21 ноября, обросло жуткими подробностями, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на 47news.
В тот день на трассе близ Петербурга Mitsubishi Galant протаранил отбойник. В результате удара из багажника вывалился труп с головой, которая держалась на одних позвонках.
Трое подозреваемых скрылись с места происшествия, их удалось задержать по горячим следам. Выяснилось, что мужчины везли тело убитого ими 50-летнего владельца шиномонтажного сервиса Аркадия Казиняна, который незадолго до гибели распивал алкоголь вместе со своими знакомыми в гаражном кооперативе.
На допросе один из предполагаемых участников расправы рассказал, что это преступление для него якобы уже не первое. А свою предыдущую жертву он, дескать, не только убил, но еще и частично съел. То есть фактически сознался в каннибализме.
23-летний Егор Комаров рассказал и показал, как в сентябре прошлого года с ножом напал на 38-летнего биржевого брокера, а потом приготовил его язык. "Когда язык сварился, я его попробовал, но он мне не понравился. Наверное, другая часть тела мне бы понравилась куда больше", - рассказал задержанный.
Местные СМИ сравнили ситуацию с фильмами Квентина Тарантино и с кинокартинами про Ганнибала Лектера.
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