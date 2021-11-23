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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Задержанный с трупом в багажнике россиянин оказался каннибалом

Просмотров:1124 Опубликовано: Сегодня, 08:45
Задержанный с трупом в багажнике россиянин оказался каннибалом
© 47news.ru
Рядовое ДТП в Ленинградской области, случившееся 21 ноября, обросло жуткими подробностями, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на 47news.

В тот день на трассе близ Петербурга Mitsubishi Galant протаранил отбойник. В результате удара из багажника вывалился труп с головой, которая держалась на одних позвонках.

Трое подозреваемых скрылись с места происшествия, их удалось задержать по горячим следам. Выяснилось, что мужчины везли тело убитого ими 50-летнего владельца шиномонтажного сервиса Аркадия Казиняна, который незадолго до гибели распивал алкоголь вместе со своими знакомыми в гаражном кооперативе.

На допросе один из предполагаемых участников расправы рассказал, что это преступление для него якобы уже не первое. А свою предыдущую жертву он, дескать, не только убил, но еще и частично съел. То есть фактически сознался в каннибализме.

23-летний Егор Комаров рассказал и показал, как в сентябре прошлого года с ножом напал на 38-летнего биржевого брокера, а потом приготовил его язык. "Когда язык сварился, я его попробовал, но он мне не понравился. Наверное, другая часть тела мне бы понравилась куда больше", - рассказал задержанный.

Местные СМИ сравнили ситуацию с фильмами Квентина Тарантино и с кинокартинами про Ганнибала Лектера.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Empro
  • Pinochet
 Ingul (Посетители) Сегодня, 10:27
Надо эту отправить к каннибалам в Африку.
 
-3
  • Aлишeр
  • синдбад
  • master_kz
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Empro
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 08:49
ДТП в Ленинградской области

С-Петербург давно уже кличут Расчленинградом.
ну а че, культурная столица же lol

лютая дичь конечно.
 
 

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