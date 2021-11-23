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Офицер застрелился в воинской части Жамбылской области. Он оставил предсмертную записку

Просмотров:558 Опубликовано: Сегодня, 10:34
Офицер застрелился в воинской части Жамбылской области. Он оставил предсмертную записку
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
В пресс-службе министерства обороны РК сообщили о суициде офицера, передает ИА «NewTimes.kz».
Офицер застрелился в воинской части Жамбылской области. Он оставил записку

«22 ноября в воинской части Гвардейского гарнизона офицер А. покончил с собой», − говорится в официальном сообщении.

В МО уточнили, что у погибшего обнаружена предсмертная записка. В настоящее время по данному факту ведется расследование.

В интересах следствия, а также по просьбе родных, в ведомстве иную информацию не разглашают.

По неподтвержденным данным Telegram-канала «Армия.КЗ. Другая правда», офицер выстрелил себе в сердце. Однако позже данную публикацию удалили.


Источник: newtimes.kz
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