Офицер застрелился в воинской части Жамбылской области. Он оставил предсмертную записку

В пресс-службе министерства обороны РК сообщили о суициде офицера, передает ИА «NewTimes.kz».

Офицер застрелился в воинской части Жамбылской области. Он оставил записку



«22 ноября в воинской части Гвардейского гарнизона офицер А. покончил с собой», − говорится в официальном сообщении.



В МО уточнили, что у погибшего обнаружена предсмертная записка. В настоящее время по данному факту ведется расследование.



В интересах следствия, а также по просьбе родных, в ведомстве иную информацию не разглашают.



По неподтвержденным данным Telegram-канала «Армия.КЗ. Другая правда», офицер выстрелил себе в сердце. Однако позже данную публикацию удалили.