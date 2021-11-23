Цой о подделке паспортов вакцинации: Случаи единичные и не влияют на ситуацию

Министр здравоохранения Алексей Цой дал оценку эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Ситуация улучшилась. Мы видим, спад идет. Все мы хотим быстрее социализироваться. Но коронавирус не ушел, к сожалению. Вы видите, что творится в Европе, локдаун объявляется, что делается в России и у наших соседей. Мы должны быть немного еще настороженные, чтобы у нас не повторилось то, что было летом или в прошлом году.



Для нас очень важно сейчас сдержать ситуацию, быстрее вакцинироваться. Уже видели, что мы на первое место в СНГ вышли по вакцинации. Неплохо идет. У нас поэтапно коллективный иммунитет формируется", - сообщил Цой в кулуарах правительства.



Министр со ссылкой на ВОЗ сообщил, что ситуация с пандемией переломится, когда население будет вакцинировано на 70 процентов.



"К этой цифре все стремятся, недостаточно вакцинироваться одной стране, миграция в любом случае есть, и граждане выезжают в другие страны. Нужно, чтобы коллективный иммунитет по миру был", - отметил он.



Также Алексей Цой прокомментировал поддельные паспорта вакцинации в стране. По его словам, псевдовакцинированные не портят статистику.



"Я думаю, критическая масса основная вся привилась. На начальном этапе было недопонимание, не понимали, для чего это нужно. Очень большая работа была проведена силовыми структурами. Сейчас дисциплинированно все, камеры поставили везде. Если были какие-то случаи (подделок. - Прим.), они единичны и не влияют на ситуацию. Массового распространения не приняло", - заверил министр.