Разрешат ли казахстанцам проводить новогодние корпоративы

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, разрешат ли в Казахстане проводить новогодние корпоративы, передает корреспондент Zakon.kz.



Об этом глава Минздрава сказал в кулуарах правительства.



- В зависимости от каждого региона будут устанавливать определенные требования по количеству людей, находящихся в организациях общепита либо на концертах. Главный санврач региона будет определять градацию, исходя из числа мест и зон, - рассказал министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.



Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом снижается, министр советует казахстанцам не расслабляться.



- Понятно, что ситуация улучшилась, видим спад. Все мы хотим быстро социализироваться. Но коронавирус не ушел, к сожалению. Вы видите, что творится в Европе, сейчас локдаун объявляется. Что делается в России и у наших соседей. Мы должны быть немного настороженными, чтобы у нас не повторилось то, что было летом или в прошлом году, - пояснил Алексей Цой.



По его словам, Казахстан вышел на первое место по вакцинации среди стран СНГ. Поэтому важно сдерживать текущую ситуацию и как можно быстрее всем вакцинироваться для формирования коллективного иммунитета.