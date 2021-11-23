Разрешат ли казахстанцам проводить новогодние корпоративы

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, разрешат ли в Казахстане проводить новогодние корпоративы, передает корреспондент Zakon.kz.
Об этом глава Минздрава сказал в кулуарах правительства.
- В зависимости от каждого региона будут устанавливать определенные требования по количеству людей, находящихся в организациях общепита либо на концертах. Главный санврач региона будет определять градацию, исходя из числа мест и зон, - рассказал министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.
Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом снижается, министр советует казахстанцам не расслабляться.
- Понятно, что ситуация улучшилась, видим спад. Все мы хотим быстро социализироваться. Но коронавирус не ушел, к сожалению. Вы видите, что творится в Европе, сейчас локдаун объявляется. Что делается в России и у наших соседей. Мы должны быть немного настороженными, чтобы у нас не повторилось то, что было летом или в прошлом году, - пояснил Алексей Цой.
По его словам, Казахстан вышел на первое место по вакцинации среди стран СНГ. Поэтому важно сдерживать текущую ситуацию и как можно быстрее всем вакцинироваться для формирования коллективного иммунитета.
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