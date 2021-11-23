«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 23 Ноября
+10...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.58 KZT
  • €1 = 486.78 KZT
  • 1 RUB = 5.83 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Разрешат ли казахстанцам проводить новогодние корпоративы

Просмотров:53 Опубликовано: Сегодня, 12:48
Разрешат ли казахстанцам проводить новогодние корпоративы
Фото из открытых источников
Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, разрешат ли в Казахстане проводить новогодние корпоративы, передает корреспондент Zakon.kz.

Об этом глава Минздрава сказал в кулуарах правительства.

- В зависимости от каждого региона будут устанавливать определенные требования по количеству людей, находящихся в организациях общепита либо на концертах. Главный санврач региона будет определять градацию, исходя из числа мест и зон, - рассказал министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом снижается, министр советует казахстанцам не расслабляться.

- Понятно, что ситуация улучшилась, видим спад. Все мы хотим быстро социализироваться. Но коронавирус не ушел, к сожалению. Вы видите, что творится в Европе, сейчас локдаун объявляется. Что делается в России и у наших соседей. Мы должны быть немного настороженными, чтобы у нас не повторилось то, что было летом или в прошлом году, - пояснил Алексей Цой.

По его словам, Казахстан вышел на первое место по вакцинации среди стран СНГ. Поэтому важно сдерживать текущую ситуацию и как можно быстрее всем вакцинироваться для формирования коллективного иммунитета.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:56
Главный санврач региона будет определять градацию, исходя из числа мест и зон, - рассказал министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

докатились. скоро главный повар будет решать за всю страну.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика