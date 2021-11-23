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Пассажир самолета повесился во время рейса

Просмотров:1066 Опубликовано: Сегодня, 15:43
Пассажир самолета повесился во время рейса
Фото из открытых источников
На борту самолёта, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Самару, пассажир покончил с собой. Мужчина заперся в туалете во время взлета, его отсутствие в пассажирском кресле заметили не сразу.

Турист из России, летевший в самолёте авиакомпании S7 из Шарм-эш-Шейха в Самару, покончил с собой в туалете воздушного судна. Об инциденте сообщает Telegram-канал Shot.

По имеющейся информации, 48-летний турист во время взлёта, когда пассажиры сидели с пристёгнутыми ремнями безопасности, направился в туалет. Отсутствие пассажира на месте бортпроводники заметили лишь спустя 15 минут. Они попытались войти в туалет, однако дверь была закрыта изнутри.

Пассажиры помогли бортпроводникам снять дверь в туалет с петель. Обнаруженному в кабине мужчине попытались оказать первую помощь, однако он скончался. Самолёт совершил незапланированную посадку в Каире, где прибывшие на место врачи констатировали смерть россиянина.

Туристы, находившиеся в самолёте, рассказали, что перед тем, как удалиться в туалет, мужчина вёл себя странно и разговаривал сам с собой. Родственники мужчины сообщили, что у него появились проблемы с психикой после того, как он попал в аварию в Таиланде.

Ранее в ноябре сообщалось о смерти пассажира на борту самолёта от коронавируса. О смерти пассажира во время полёта сообщает издание Hamburger Abendblatt. Мужчина возвращался в Германию после отпуска в Турции рейсом Pegasus Airlines. По прибытии самолёта в Германию турист был найден мёртвым в кресле самолёта. Выяснилось, что он был болен коронавирусом, это подтвердили результаты теста. При этом ранее турист сделал прививку, что подтверждал имевшийся у него сертификат. Авиакомпания выразила соболезнования родственникам умершего туриста.


Источник: versia.ru
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