«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 23 Ноября
+10...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 432.15 KZT
  • €1 = 486.56 KZT
  • 1 RUB = 5.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В полосочку: чего вы не знали о хищном символе наступающего года Тигра

Просмотров:160 Опубликовано: Сегодня, 17:02
В полосочку: чего вы не знали о хищном символе наступающего года Тигра
Фото из открытых источников
Еще до середины прошлого века на казахстанской земле обитали туранские тигры. Каспийский, он же туранский или закавказский тигр – вымерший подвид, обитавший на территории от Турции до западного Китая, в том числе на Кавказе, в Иране и Центральной Азии.

Если же говорить о символизме - в "свой" год полосатый хищник пробудит оптимизм и целеустремленность в людях, заставляя их двигаться быстрее к своим мечтам. Это будет заметный контраст по сравнению с уравновешенным и относительно спокойным годом Быка. Революционный Тигр принесет массу перемен и разрушит многие устои. Год станет инновационным и активным, говорят астрологи.

Новый год пройдет под знаком Тигра. Чего мы ждем и чего не знаем о самом крупном хищнике семейства кошачьих

Восточный календарь называет наступающий год годом Тигра. Гороскопы уже вовсю рассказывают, как задобрить этот своенравный символ года, делятся советами, как его встречать, каких нарядов, блюд и даже поступков следует избегать, чтобы поймать удачу за полосатый хвост.

Впрочем, выражение "поймать тигра за хвост" имеет двоякое значение - с одной стороны, это вроде как победа: ты держишь в руках хищника. С другой - нужно срочно с этим что-то делать, потому что любое промедление может полностью изменить ситуацию: ведь ни один из кошачьих не любит, когда его дергают за хвост.

Таким, по словам астрологов, и будет следующий год: стремительным и активным, требующим жить и действовать в очень быстром темпе, чтобы не упустить инициативу. Вместе с тем астрологи подчеркивают, что стихия воды поможет "смягчить" характер Тигра в 2022 году, и любой активный человек может добиться успеха без запредельного напряжения сил, просто удерживая темп и не теряя присутствия духа.

Что значит Тигр для Казахстана

В Казахстане планируют возродить популяцию тигров, которых называют каспийскими или туранскими. В рамках форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России между президентами Казахстана и России произошел забавный спор, который как раз касался тигров. Когда министр экологии Казахстана рассказывал о фауне Прибалхашья, Владимир Путин удивился: неужели здесь когда-то жили тигры? Президенты немного поспорили о размерах тигров в разных странах.
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин договорились продолжить работу по восстановлению численности тигров в Казахстане.

Эта работа началась еще в 2010 году, когда начались научные исследования материала вымерших животных. Ученые пришли к выводу, что каспийский (он же туранский закавказский) тигр генетически идентичен амурскому.

В сентябре 2017 года был подписан меморандум между WWF и правительством Казахстана о реализации программы восстановления тигра в Центральной Азии.

А уже через год в Казахстане появился Иле-Балхашский резерват площадью более 415 тысяч гектаров, охватывающий часть дельты реки Или, пойменные, саксауловые леса и водно-болотные угодья на Южном побережье озера Балхаш. Пока резерват насыщают копытными животными, воссоздавая экосистему, в которой сможет обитать и расти популяция тигров. Первый завоз особей амурских тигров на территорию резервата планируется не ранее 2024 года; через 50 лет, по прогнозам ученых, на территории Казахстана может обитать от 150 тигров.


Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика