В полосочку: чего вы не знали о хищном символе наступающего года Тигра

Еще до середины прошлого века на казахстанской земле обитали туранские тигры. Каспийский, он же туранский или закавказский тигр – вымерший подвид, обитавший на территории от Турции до западного Китая, в том числе на Кавказе, в Иране и Центральной Азии.



Если же говорить о символизме - в "свой" год полосатый хищник пробудит оптимизм и целеустремленность в людях, заставляя их двигаться быстрее к своим мечтам. Это будет заметный контраст по сравнению с уравновешенным и относительно спокойным годом Быка. Революционный Тигр принесет массу перемен и разрушит многие устои. Год станет инновационным и активным, говорят астрологи.



Новый год пройдет под знаком Тигра. Чего мы ждем и чего не знаем о самом крупном хищнике семейства кошачьих



Восточный календарь называет наступающий год годом Тигра. Гороскопы уже вовсю рассказывают, как задобрить этот своенравный символ года, делятся советами, как его встречать, каких нарядов, блюд и даже поступков следует избегать, чтобы поймать удачу за полосатый хвост.



Впрочем, выражение "поймать тигра за хвост" имеет двоякое значение - с одной стороны, это вроде как победа: ты держишь в руках хищника. С другой - нужно срочно с этим что-то делать, потому что любое промедление может полностью изменить ситуацию: ведь ни один из кошачьих не любит, когда его дергают за хвост.



Таким, по словам астрологов, и будет следующий год: стремительным и активным, требующим жить и действовать в очень быстром темпе, чтобы не упустить инициативу. Вместе с тем астрологи подчеркивают, что стихия воды поможет "смягчить" характер Тигра в 2022 году, и любой активный человек может добиться успеха без запредельного напряжения сил, просто удерживая темп и не теряя присутствия духа.



Что значит Тигр для Казахстана



В Казахстане планируют возродить популяцию тигров, которых называют каспийскими или туранскими. В рамках форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России между президентами Казахстана и России произошел забавный спор, который как раз касался тигров. Когда министр экологии Казахстана рассказывал о фауне Прибалхашья, Владимир Путин удивился: неужели здесь когда-то жили тигры? Президенты немного поспорили о размерах тигров в разных странах.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин договорились продолжить работу по восстановлению численности тигров в Казахстане.



Эта работа началась еще в 2010 году, когда начались научные исследования материала вымерших животных. Ученые пришли к выводу, что каспийский (он же туранский закавказский) тигр генетически идентичен амурскому.



В сентябре 2017 года был подписан меморандум между WWF и правительством Казахстана о реализации программы восстановления тигра в Центральной Азии.



А уже через год в Казахстане появился Иле-Балхашский резерват площадью более 415 тысяч гектаров, охватывающий часть дельты реки Или, пойменные, саксауловые леса и водно-болотные угодья на Южном побережье озера Балхаш. Пока резерват насыщают копытными животными, воссоздавая экосистему, в которой сможет обитать и расти популяция тигров. Первый завоз особей амурских тигров на территорию резервата планируется не ранее 2024 года; через 50 лет, по прогнозам ученых, на территории Казахстана может обитать от 150 тигров.