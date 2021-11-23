«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 23 Ноября
+10...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 432.15 KZT
  • €1 = 486.56 KZT
  • 1 RUB = 5.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Ученые вживят компьютер в кости человека

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:19
Ученые вживят компьютер в кости человека
Фото из открытых источников
Ультратонкий микрочип, прикрепляемый к кости скелета человека и отслеживающий его здоровье, разработали американские ученые. TengriMIX расскажет о новой технологии, которая позволит медикам контролировать состояние костей пациента изнутри.

Устройство, созданное учеными из Университета Аризоны (США), поможет медикам не только отслеживать процесс заживления костей после травм, но и может стать средством профилактики остеопороза (прогрессирующее заболевание, поражающее все кости скелета).

В научной работе, опубликованной в журнале Nature Communications, говорится, что устройство использует беспроводную технологию для отслеживания здоровья кости и ее способности заживать после травм или переломов. Авторы исследования отмечают, что переломы костей из-за хрупкости и остеопороза приводят к тому, что пациенты проводят в больницах больше времени, чем пациенты с сердечными приступами, раком молочной железы и предстательной железы.

"Будучи хирургом, я рад использованию измерений, собранных с помощью остеоинтеграции (вид вживления имплантата в костную ткань), чтобы однажды предоставить пациентам индивидуальную ортопедическую помощь с целью ускорения реабилитации и максимизации функций после травм", - сказал соавтор исследования доктор Дэвид Марголис в пресс-релизе.

Несмотря на то, что микрочип еще не готов к испытаниям на людях, ученые считают, что он также способен улучшить стандарты ухода за осложнениями костей, связанными со старением.

"Возможность контролировать состояние опорно-двигательного аппарата очень важна. С этим интерфейсом у вас, по сути, есть компьютер на кости. Эта технологическая платформа позволяет нам создавать исследовательские инструменты для ученых, чтобы узнать, как работает опорно-двигательный аппарат, и использовать собранную информацию для восстановления пациента и терапии", - сказал соавтор работы Филипп Гутруф.

Для безопасного прикрепления устройства на кости ученые создали ультратонкий микрочип размером с пенни и толщиной с лист бумаги. Гутруф также отмечает, что микрочип большего размера раздражал бы мышцы, движение которых могло вытащить устройство из кости.

"Тонкая структура устройства, примерно толщиной с лист бумаги, означает, что оно может соответствовать кривизне кости, образуя плотную поверхность", - подчеркивает соавтор разработки Алекс Бертон.

"Устройство также не нуждается в батарее, поскольку передает данные с помощью метода передачи энергии и связи, называемого NFC, который также используется в смартфонах для бесконтактной оплаты", - подчеркивает он.

Ученым также пришлось разработать клей с содержанием частиц кальция, который похож на обычные костные клетки. Естественная способность клеток костей обновлять внешние слои не позволила бы закрепить микрочип с использованием традиционного клейкого вещества.

"Кость думает, что устройство является ее частью, и обрастает до датчика. Это позволяет ему образовывать постоянную связь с костью и проводить измерения в течение длительного периода", - сказал Филипп Гутруф.

Ученые считают, что врачи смогут прикреплять микрочипы к сломанным или поврежденным костям во время операции, что позволит контролировать, как они заживают. Отслеживание процесса восстановления костей также поможет медикам узнать, когда пришло время удалить пластины или винты, которые часто удерживают кости вместе после перелома.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика