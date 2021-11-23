21-летний парень насмерть забил молотком старшего брата из-за разбитого компьютера

В Жаркенте 21-летний парень забил старшего брата молотком из-за того, что тот разбил компьютер. Подозреваемый в убийстве сам пришел с повинной в полицию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Рolisia.



По данным полиции, 21 ноября в дежурную часть Панфиловского РОП поступило сообщение о том, что в одном из частных домов обнаружено тело 30-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.



"Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа информацию подтвердила и зарегистрировала факт в ЕРДР по части 1 статьи 99 УК "Убийство". В это же время в районную полицию явился с повинной младший брат потерпевшего, признавшийся в совершении убийства", - рассказали в ведомстве.



Парень пояснил, что проживает вместе с родителями и двумя старшими братьями. Накануне отец, работающий охранником, ушел вместе с матерью на ночное дежурство. Поздно ночью его разбудил старший брат, который вернулся из гостей в алкогольном опьянении. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой старший, обвинив младшего в безделье, разбил домашний компьютер. Дождавшись, когда брат заснет, младший в порыве злости ударил его несколько раз по голове хозяйственным молотком. Удары оказались смертельны.



"В настоящее время подозреваемый до решения вопроса об избрании меры пресечения водворен в ИВС", - сказали в полиции.