905 заболевших коронавирусом зарегистрировано за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки (23 ноября) в Казахстане зарегистрировано 905 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.



Из них:



в Нур-Султане - 123,

в Алматы - 123,

в Шымкенте - 19,

в Акмолинской области - 62,

в Актюбинской области - 13,

в Алматинской области - 28,

в Атырауской области - 15,

в Восточно-Казахстанской области - 42,

в Жамбылской области - 5,

в Западно-Казахстанской области - 22,

в Карагандинской области - 131,

в Костанайской области - 89,

в Кызылординской области - 4,

в Мангистауской области - 6,

в Павлодарской области - 102,

в Северо-Казахстанской области - 118,

в Туркестанской области - 3.