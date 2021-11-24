24 человека носят имя Казахстан

АЛМАТЫ, 24 ноя — Sputnik. В Казахстане живут 24 человека по имени Казахстан.
Больше всего людей с этим именем в Акмолинской области и столице — по шесть человек. Кроме того, в Карагандинской области проживают четыре Казахстана, в Костанайской — три, в Шымкенте — два, в Алматинской, Западно-Казахстанской и Мангистауской — по одному.
По данным Ranking.kz, также жители страны называют детей и в честь крупнейших городов страны. В Казахстане 28 человек носят имя Семей, 21 — Алматы, 18 — Туркестан. Кроме того, у 15 человек имя Атырау, 14 жителей носят имя Тараз, 12 — Костанай, 11 - Актау. Также в стране живут 10 Нур-Султанов, три Шымкента и по одному Актобе и Талдыкоргану.
На 1 октября 2021 года в стране проживали 19,1 млн человек. Это на 1,3% больше, чем годом ранее. Так, в аналогичном периоде 2020-го в стране проживали 18,8 млн человек.
В региональном разрезе большая часть населения проживает в Алматинской области: 2,1 млн человек. Столько же человек живут в Туркестанской области (2,1 млн). Следом идет Алматы (2 млн человек). На лидирующую тройку регионов пришлась треть всех проживающих в стране казахстанцев.
Наименьшая численность населения зафиксирована в Северо-Казахстанской области, где проживают 539,4 тыс. человек.
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