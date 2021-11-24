Переименовать Минтруда в Министерство защиты бюджета от населения предложил депутат

Депутат Мажилиса Ерлан Смаилов раскритиковал политику Министерства труда и соцзащиты населения. Он потребовал поднять пособия кратно повышению минимальной заработной платы, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В условиях постоянного роста цен на продукты питания, услуги, коммунальные тарифы и удорожания стоимости жизни в целом крайне актуальным для миллионов казахстанцев из числа людей с инвалидностью, матерей, находящихся в декретном отпуске, многодетных и молодых семей, пенсионеров и других групп населения становится повышение государственных пособий и пенсий.



С 1 января 2022 года минимальная заработная плата будет увеличена с текущих 42 500 до 60 тысяч тенге, что составляет 41 процент. Но при этом Министерством труда и социальной защиты населения на сегодня не ставится вопрос о соответствующем увеличении пособий по инвалидности, пособий в связи с рождением ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до одного года, пособий многодетным семьям, минимальных пенсий и других", - заявил депутат в запросе на имя заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова.



Он пояснил, что в проекте бюджета на 2022-2024 годы планируется повышение всех видов социальных пособий с 1 января 2022 года всего на 5 процентов. Депутат заявил, что эта величина не покрывает даже статистический рост инфляции, не говоря уже о реальном повышении цен на продукты питания, одежду, услуги и тарифы. Отметим, что, несмотря на возмущение депутата, сегодня Мажилис согласовал проект республиканского бюджета на 2022-2024 годы и направил его на подпись Президенту.



Смаилов заявил об абсолютно пассивной позиции Минтруда, не отвечающей интересам казахстанцев.



"Вместо проактивной позиции по защите населения, постановки проблемных вопросов перед правительством дежурно ссылается на отсутствие бюджетных средств. Считаем, профильное министерство превратилось в простой собес республиканского масштаба и давно утратило идеологию и понимание собственной миссии в защите населения. Его давно пора переименовать в "Министерство защиты бюджета от населения". Аналогичная бездеятельная ситуация у госоргана сложилась и в сфере труда и защиты трудовых прав казахстанцев", - указал депутат.



Он добавил, что при рациональном планировании и использовании возможности госбюджета существенно расширяются, о чем ежегодно дает заключения Счетный комитет страны, показывая, как сотни миллиардов тенге неэффективно планируются и используются.



"В 2020 году эта сумма составила 570 миллиардов тенге. Многомиллиардные, а по всей видимости, триллионные хищения в сфере субсидирования сельского хозяйства – наглядное тому подтверждение", - заключил депутат.



В своем запросе Смаилов попросил с 1 января 2022 года увеличить размеры госпособий людям с инвалидностью, по уходу за ребенком, многодетным семьям и другим, а также минимальных пенсий кратно повышению минимальной заработной платы.



"Мы снова предлагаем разработать и внедрить детскую потребительскую корзину, реально отвечающую жизненным, физиологическим, образовательным, социальным, культурным и спортивным потребностям ребенка", - добавил депутат.