В WhatsApp появится новая функция

В мессенджере WhatsApp появится новая функция работы со звуковыми сообщениями, передает Tengrinews.kz со ссылкой на портал WABetaInfo.
Речь идет об ускорении воспроизведения звуковых сообщений в полтора и два раза. Ранее подобная возможность стала доступна для голосовых заметок, но пока не распространяется на весь голосовой контент. Звуковое сообщение в WhatsApp является пересылаемыми голосовыми заметками. В мессенджере тестируют ускорение воспроизведения пересылаемого голосового сообщения при нажатии специальной кнопки.
Данная функция была замечена в недавней бета-версии WhatsApp для iOS, она находится в стадии разработки. Позже она станет доступна для Android-устройств.
Напомним, ранее СМИ раскритиковали обновление от Apple. По их данным, анонсированное обновление iOS 15.2 является "шокирующим" из-за нового подхода к конфиденциальности. Кроме того, оно угрожает не только неприкосновенности частной жизни миллиарда пользователей iMessage, но также является серьезным предупреждением для пользователей WhatsApp по всему миру, в том числе на Android-устройствах.
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