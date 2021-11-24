«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 24 Ноября
+11...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 432.15 KZT
  • €1 = 486.56 KZT
  • 1 RUB = 5.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В WhatsApp появится новая функция

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:04
В WhatsApp появится новая функция
Фото из открытых источников
В мессенджере WhatsApp появится новая функция работы со звуковыми сообщениями, передает Tengrinews.kz со ссылкой на портал WABetaInfo.

Речь идет об ускорении воспроизведения звуковых сообщений в полтора и два раза. Ранее подобная возможность стала доступна для голосовых заметок, но пока не распространяется на весь голосовой контент. Звуковое сообщение в WhatsApp является пересылаемыми голосовыми заметками. В мессенджере тестируют ускорение воспроизведения пересылаемого голосового сообщения при нажатии специальной кнопки.

Данная функция была замечена в недавней бета-версии WhatsApp для iOS, она находится в стадии разработки. Позже она станет доступна для Android-устройств.

Напомним, ранее СМИ раскритиковали обновление от Apple. По их данным, анонсированное обновление iOS 15.2 является "шокирующим" из-за нового подхода к конфиденциальности. Кроме того, оно угрожает не только неприкосновенности частной жизни миллиарда пользователей iMessage, но также является серьезным предупреждением для пользователей WhatsApp по всему миру, в том числе на Android-устройствах.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика