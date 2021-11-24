В правила проведения техосмотра внесли изменения

Министр индустрии и инфраструктурного развития приказом от 18 ноября 2021 года внес изменения в Правила организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, сообщает Zakon.kz.
Так, проводить обязательный технический осмотр транспортных средств операторы ТО могут со дня подачи уведомления в уполномоченный орган.
Для прохождения обязательного техосмотра владелец автомобиля предъявляет оператору ТО транспортное средство и свидетельство о его государственной регистрации в оригинале либо в форме электронного документа посредством сервиса цифровых документов.
Во время подготовительного этапа проведения техосмотра:
- устанавливаются марка, модель и модификация транспортного средства;
- устанавливается цвет транспортного средства;
- проверяется наличие регистрационных знаков;
- устанавливается наличие внесенных изменений в конструкцию транспортного средства;
- сверяются полученные результаты с данными свидетельства о государственной регистрации транспортного средства;
- проверяется наличие свидетельства о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования, установленного на авто, требованиям безопасности с отметкой об изменениях, внесенных при ремонте (замена редуктора или баллона) газобаллонного оборудования в случае его ремонта;
- сверяется серийный номер газового баллона, установленный на транспортном средстве, с данными паспорта на каждый газовый баллон, установленный на транспортном средстве, оформленного изготовителем газового баллона.
Основной этап проведения обязательного ТО содержит проверку в отношении комплектности, предельных значений параметров, характеризующих отдельные свойства эксплуатационной безопасности, ограничения допускаемых в эксплуатации износов (деформаций) отдельных компонентов, норм, характеризующих ограничения допустимых пределов изменения конструкции автотранспортных средств, в том числе:1) тормозного управления:
эффективности действия рабочей тормозной системы;
эффективности действия стояночной тормозной системы;
функционирования сигнализаторов антиблокировочных тормозных систем (в случае, если предусмотрено конструкцией транспортного средства);
состояния элементов тормозных систем и герметичность тормозного привода;2) рулевого управления:
механического состояния и функционирования рулевого механизма и картера его крепления, рулевого привода, рулевого колеса и рулевой колонки;
суммарного люфта;3) обзорности:
поля обзора;
состояния стекол;
состояния и крепления зеркал заднего вида;
стеклоочистителей;
стеклоомывателей;4) количества, расположения, цвета, углов видимости, состояния, функционирования и характеристик внешних световых приборов, отражателей и электрического оборудования:
фар дальнего и ближнего света;
передних и задних габаритных (боковых) огней, боковых сигнальных фонарей; сигналов торможения;
указателей поворота;
передних и задних противотуманных фар;
фонарей заднего хода;
лампочек освещения заднего номерного знака;
аварийной сигнализации (в случае, если предусмотрено конструкцией транспортного средства);
оптических элементов, в том числе, бесцветных или окрашенных деталей и пленок;5) колес, шин и подвески:
повреждения и износа протектора шин;
механического состояния элементов подвески и их крепления (рессор, амортизаторов, рычагов подвески, шарнирных элементов);
состояния дисков и ободьев колес, наличия элементов их крепления;6) состояния и функционирования шасси и элементов крепления к шасси (раме) агрегатов и узлов:
выхлопных труб и глушителей;
сцепных устройств;
пола (только в отношении автобусов, микроавтобусов и такси);
сиденья водителя и пассажиров, системы вентиляции, обогрева (только в отношении автобусов, микроавтобусов и такси);
бамперов, устройств для защиты от брызг;7) состояния и функционирования прочего оборудования:
детских удерживающих устройств и мест их крепления при их наличии, звукового сигнала, спидометра;
наличия: ремней безопасности,
средств пожаротушения;
знаков аварийной остановки;
аптечки для оказания первой медицинской помощи;8) состояния и функционирования газобаллонного оборудования:
соответствие системы питания газобаллонных транспортных средств требованиям технического регламента Таможенного союза;
отсутствие утечки газа из элементов газобаллонного оборудования и в местах их соединений;
целостность конструкции и компонентов установленного газобаллонного оборудования;
наличие серийного номера и обозначений «Сжиженный нефтяной газ» (СНГ) или «Компримированный природный газ» (КПГ), четко нанесенного нестираемым образом на каждый газовый баллон, установленный на транспортном средстве;9) факторов, связанных с воздействием на окружающую среду:
отработавших газов;
утечки топлива и эксплуатационных жидкостей (моторное и трансмиссионное масло, тормозная, гидравлическая и охлаждающая жидкость);10) соответствие дополнительным требованиям специализированных и специальных транспортных средств установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011;
11) состояние рамы, кузова:
наличие дополнительного оборудования и аэрографических трехмерных рисунков;
соответствие колесной базы, габаритов и линейных размеров конструктивным параметрам предприятия-изготовителя;
состояние кабины, рамы, подрамника.
Как отмечается, при утере или порче диагностической карты, в которой указан срок прохождения следующего обязательного технического осмотра в соответствии с установленной периодичностью, владелец автомобиля обращается к оператору ТО, ранее выдавшему утерянную или испорченную диагностическую карту, с заявлением о выдаче дубликата диагностической карты взамен утерянной или испорченной диагностической карты.
Оператор технического осмотра в течение 15 минут осуществляет выдачу диагностической карты взамен утерянной или испорченной диагностической карты без проведения ТО транспортного средства.
При этом диагностическая карта взамен утерянной или испорченной выдается на срок действия ранее выданной диагностической карты.
Если изменился собственник автомобиля или его госномер, то оператор ЕИС вносит соответствующие изменения в единую информационную систему обязательного технического осмотра.
Обязательный техосмотр автомобилей и прицепов к ним проводится в центрах ТО со следующей периодичностью:
каждые 12 месяцев – категорий M1, возраст которых более 7 лет, включая год выпуска, не используемых в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта, N1-3, O1-4, L1-7, а также специальные и специализированные транспортные средства, за исключением предназначенных и оборудованных для перевозки опасных грузов;
каждые шесть месяцев – категорий M1, используемых в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта, М2, М3, N, оборудованных для перевозки людей, а также категорий M1, N1-3, и O1-4, предназначенных и оборудованных для перевозки опасных грузов.
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Приказ вводится в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования (23 ноября).