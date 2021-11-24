Лошадь стоимостью в несколько миллионов тенге застрелил скотокрад в Казахстане

АЛМАТЫ, 24 ноя — Sputnik. Полицейскими Восточно-Казахстанской области задержан житель Усть-Каменогорска, который, вооружившись охотничьим ружьем, выехал на окраину города, где застрелил лошадь, пасущуюся без присмотра, а при появлении полицейских пытался скрыться на своем джипе по бездорожью.



Сорокалетний житель Усть-Каменогорска, устроивший сафари на окраине города и застреливший пасущуюся без присмотра лошадь, был задержан патрульными с поличным, сообщает ресурс polisia.kz.



Следуя по маршруту, стражи порядка обратили внимание на внедорожник, водитель которого, заметив полицейских, попытался скрыться от них по бездорожью. Но преследование длилось недолго. Несмотря на хорошую проходимость Toyota Land Cruiser, он застрял в снегу и грязи.



При осмотре автомашины, в салоне полицейские обнаружили гладкоствольное ружье 12-го калибра и патронташ с несколькими десятками патронов. Вернувшись на место, откуда началось преследование, патрульные обнаружили частично разделанную тушу лошади.



Как выяснилось, животное принадлежало владельцу одного из крестьянских хозяйств, расположенных неподалеку. По словам фермера, ущерб, нанесенный ему задержанным, составил три миллиона тенге (около семи тысяч долларов).



"По факту скотокрадства в настоящее время проводится досудебное расследование по части 2 статьи 188-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан – "Скотокрадство". Подозреваемый санкцией суда арестован", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области.



В полиции добавили, что по данной статье задержанному может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.