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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Новые правила въезда в Россию вступают для казахстанцев в конце года

Просмотров:256 Опубликовано: Сегодня, 20:00
Новые правила въезда в Россию вступают для казахстанцев в конце года
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 24 ноя — Sputnik. Посольство Казахстана в Москве сообщило о новых правила въезда казахстанцев в Россию.

"С 29 декабря 2021 года гражданам Казахстана, прибывающим в Россию на срок свыше 90 дней, необходимо подтверждать отсутствие наркозависимости и инфекций, включая ВИЧ, в российских медицинских учреждениях. Справки нужно предоставлять в территориальный орган МВД. Документы несовершеннолетних или недееспособных граждан может представить один из его родителей, опекунов или попечителей (детям до 6 лет не распространяется)", - указано в сообщении посольства.

Также казахстанцам необходимо пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование, после чего территориальными органами МВД им выдается соответствующий документ.

"В случае прибытия в Россию с целью трудовой деятельности, вышеуказанные процедуры необходимо пройти в течение 30 дней со дня прибытия, в иных целях – в течение 90 дней", - сообщило посольство.

После истечения срока действия медицинских справок казахстанцы в течение 30 дней обязаны повторно пройти медицинское освидетельствование и представить новые документы либо в территориальный орган МВД, либо в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, либо через подведомственное предприятие или уполномоченную организацию.

В случае неисполнения вышеуказанных требований срок пребывания в России может быть сокращен.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 2 )

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bake (Посетители) Сегодня, 20:52
Вот и думай, нужен ли нам этот союз.
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 20:38
Надеюсь в КЗ аналогично будет для тн братьев из России
 
 

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