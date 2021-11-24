Новые правила въезда в Россию вступают для казахстанцев в конце года

НУР-СУЛТАН, 24 ноя — Sputnik. Посольство Казахстана в Москве сообщило о новых правила въезда казахстанцев в Россию.
"С 29 декабря 2021 года гражданам Казахстана, прибывающим в Россию на срок свыше 90 дней, необходимо подтверждать отсутствие наркозависимости и инфекций, включая ВИЧ, в российских медицинских учреждениях. Справки нужно предоставлять в территориальный орган МВД. Документы несовершеннолетних или недееспособных граждан может представить один из его родителей, опекунов или попечителей (детям до 6 лет не распространяется)", - указано в сообщении посольства.
Также казахстанцам необходимо пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование, после чего территориальными органами МВД им выдается соответствующий документ.
"В случае прибытия в Россию с целью трудовой деятельности, вышеуказанные процедуры необходимо пройти в течение 30 дней со дня прибытия, в иных целях – в течение 90 дней", - сообщило посольство.
После истечения срока действия медицинских справок казахстанцы в течение 30 дней обязаны повторно пройти медицинское освидетельствование и представить новые документы либо в территориальный орган МВД, либо в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, либо через подведомственное предприятие или уполномоченную организацию.
В случае неисполнения вышеуказанных требований срок пребывания в России может быть сокращен.
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