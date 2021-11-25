Криптомайнеры покидают Казахстан

Майнинговые компании начали покидать Казахстан из-за дефицита электроэнергии, об этом порталу Coindesk сообщил сооснователь компании Xive Дидар Бекбау.
В частности, Xive закрыла дата-центр на 2,5 тыс. майнинговых установок в южном Казахстане.
Сегодня Казахстан борется с нехваткой электроэнергии, отчасти вызванной притоком майнинговых компаний из Китая. Южная часть Казахстана особенно уязвима из-за нехватки мощных электростанций, а национальная сеть не может обеспечить надежную передачу энергии с богатого электроэнергией севера страны, сообщает портал.
Отмечается, что криптомайнеры, такие как Xive и Enegix, уже с сентября сталкиваются с проблемами из-за нормирования со стороны KEGOC. Однако нацоператор не ответил на запрос Coindesk.
По словам Бекбау, другие компании находятся в поиске площадок для релокации, в основном, майнеры переезжают в Россию и США.
В октябре власти Казахстана ограничили майнерам потребление электроэнергии до 100 мегаватт (МВт). Меры были введены из-за дефицита электроэнергии, который был спровоцирован массовым притоком майнеров в страну. Позже министерство заявило, что они не будут ограничивать подачу электричества законным шахтам, если это не ставит под угрозу стабильность национальной сети.
По данным Cambridge Centre of Alternative Finance, в августе Казахстан занял второе место в мире по майнингу биткоина. Это произошло после того, как майнеры массово покинули Китай из-за введения жестких ограничительных мер в отношении криптовалют. После этого первое место по добыче биткоина в мире заняли США, а на третье место вышла Россия.
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