Криптомайнеры покидают Казахстан

Майнинговые компании начали покидать Казахстан из-за дефицита электроэнергии, об этом порталу Coindesk сообщил сооснователь компании Xive Дидар Бекбау.



В частности, Xive закрыла дата-центр на 2,5 тыс. майнинговых установок в южном Казахстане.



Сегодня Казахстан борется с нехваткой электроэнергии, отчасти вызванной притоком майнинговых компаний из Китая. Южная часть Казахстана особенно уязвима из-за нехватки мощных электростанций, а национальная сеть не может обеспечить надежную передачу энергии с богатого электроэнергией севера страны, сообщает портал.



Отмечается, что криптомайнеры, такие как Xive и Enegix, уже с сентября сталкиваются с проблемами из-за нормирования со стороны KEGOC. Однако нацоператор не ответил на запрос Coindesk.



По словам Бекбау, другие компании находятся в поиске площадок для релокации, в основном, майнеры переезжают в Россию и США.



В октябре власти Казахстана ограничили майнерам потребление электроэнергии до 100 мегаватт (МВт). Меры были введены из-за дефицита электроэнергии, который был спровоцирован массовым притоком майнеров в страну. Позже министерство заявило, что они не будут ограничивать подачу электричества законным шахтам, если это не ставит под угрозу стабильность национальной сети.



По данным Cambridge Centre of Alternative Finance, в августе Казахстан занял второе место в мире по майнингу биткоина. Это произошло после того, как майнеры массово покинули Китай из-за введения жестких ограничительных мер в отношении криптовалют. После этого первое место по добыче биткоина в мире заняли США, а на третье место вышла Россия.