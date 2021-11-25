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Обучение по 50 профессиям прекращено в казахстанских колледжах

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:01
Обучение по 50 профессиям прекращено в казахстанских колледжах
Иллюстративное фото
Министерство образования и науки прекратило прием в колледжи по 50 невостребованным профессиям, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МОН.

Как сообщили в пресс-службе, ведомство разработало и утвердило новый классификатор специальностей и квалификаций технического и профессионального образования (ТиПО). Изменения направлены на то, чтобы специальности колледжей соответствовали современным запросам рынка труда.

Вместо устаревших в учебный процесс внедряются новые образовательные программы по актуальным профессиям, пояснили в ведомстве.

К примеру, в казахстанских колледжах прекращен прием на такие профессии, как пробоотборщик, ламповщик, котельщик, гувернер, юрисконсульт, пятновыводчик и другие. Из классификатора также исключены такие специальности, как "лаборант организации образования", "патентоведение" и другие.

По словам директора Департамента технического и профессионального образования МОН Насымжан Оспановой, главной целью нововведения является соответствие образовательных программ и самих специальностей современным запросам работодателей.

"Мы провели серьезный анализ и промониторили рынок труда. Встречались с работодателями и представителями отраслевых ассоциаций. И с учетом их рекомендаций актуализировали классификатор специальностей. Теперь, помимо тех специальностей, которые остались в классификаторе, в казахстанских колледжах будут обучать новым специальностям, таким как "робототехника и встраиваемые системы", "технология изделий на основе наноматериалов", "аддитивные технологии производства", дистанционно пилотируемая система" и другие", - сообщила директор Департамента технического и профессионального образования МОН.


Источник: tengrinews.kz
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