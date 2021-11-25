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Инвесторы построят новый остров на Каспии...

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:15
Инвесторы построят новый остров на Каспии...
Фото: Илья Ким
Консорциум North Caspian Operating Company (NCOC) планирует в 2022 году приступить к базовому проектированию второй фазы месторождения Кашаган. Это позволит увеличить производство нефти на проекте как минимум в два раза.

Сейчас на Кашагане идет первая фаза разработки месторождения – она начата в 2016-м и продлится до конца 2024 года. Стоимость этой фазы – $55 млрд.

Пока на Кашагане добывается около 400 тыс. баррелей в сутки, к завершению первой фазы максимальный уровень добычи составит 450 тыс. баррелей в сутки, или 22-23 млн т к 2024 году.

Для сравнения: в прошлом году на Кашагане добыли 15,1 млн т (18% от страновой нефтедобычи), прогноз на 2021 год – 14,5 млн т.

Разработчик морского месторождения, консорциум NCOC, куда входят шесть иностранных компаний и «КазМунайГаз», собирается в следующем году приступить к базовому проектированию второй фазы. Об этом сообщили представители консорциума на конференции «Казнефтегазсервис» в Атырау.

На пороге развития

Предполагается, что результатом второй фазы разработки Кашагана станет рост добычи нефти до 500 тыс. барр./сут. (приблизительно 8,7–9 млн т в год) к 2027 году и до 700 тыс. барр/сут. (примерно 29,5–30 млн т в год) к 2030–2031 годам.

По предварительным планам вторая фаза поделена на две части (А и Б). Этапы А и Б отличаются объемами работ: если для первого достаточно увеличить технические возможности существующей инфраструктуры, то для этапа Б потребуется построить новые буровой остров, трубопровод и завод по подготовке нефти и газа на суше. Извлекаемый при добыче попутный газ собирается перерабатывать не сам консорциум, а третья сторона: поставки кислого газа с Кашагана в рамках второй фазы будут расти с 1,55 до 6–6,2 млрд куб.м в год к 2030 году.

Часть первая: модернизационная

Проект фазы II (А) запланирован с 2024 по 2026 год, базовое проектирование по нему должно проходить в 2022–2023 годах. Увеличивать добычу на Кашагане до 500 тыс. барр./сут. в рамках этого этапа будут за счет модернизации существующего оборудования морского и наземного комплексов. Как отмечают представители NCOC, консорциум приложил максимум усилий, чтобы достичь целевых показателей наименее затратным путем и через самые простые операции. Из новых объектов потребуется построить трубопровод для транспортировки кислого газа (высокосернистый газ) с морского острова на завод по подготовке нефти и газа «Болашак» на суше и от него вывести новую линию до газоперерабатывающего завода третьей стороны.

«Результаты предварительного базового проектирования показали, что проект осуществим и имеет большую привлекательность. По предварительным данным, мы планируем, что в конце 2023 года будет принято окончательное инвестиционное решение со стороны акционеров NCOC. Соответственно, сразу после этого мы хотим перейти на этап реализации, который пройдет в 2024–2026 годы», – уточнили представители консорциума.

Остров №6

В рамках проекта II (Б) нефтедобыча на Кашагане будет увеличена уже до 700 тыс. барр./ сут. к 2030–2031 годам. К базовому проектированию этого этапа также хотят приступить в 2022-м, а начать его реализацию в 2024 году. В отличие от предыдущих этапов проект Б не предусматривает обратную закачку в пласт основной части попутного газа (как это делают сейчас на Кашагане и на большинстве нефтегазовых месторождений РК). Это значит, что Кашаган сможет обеспечить больший объем газа для переработки – до 6,0–6,2 млрд куб.м в год к 2030–2031 годам.

«Окончательное решение об инвестициях мы планируем принять в 2024 году, но первая нефть ожидается в 2030-м или 2031-м, поскольку проекту требуется больше времени для реализации», – сообщил руководитель проекта Адильбек Акеш.

Концепция проекта предполагает строительство новых крупных объектов: морского бурового острова, новых скважин, трубопровода для транспортировки флюида на сушу на новый комплекс по подготовке нефти и газа. По данным «КазМунайГаза», на текущий момент на море возведены пять искусственных островов: эксплуатационно-технологический комплекс на острове «Д», остров «А», центры ранней добычи острова EPC-2, EPC-3 и EPC-4. Ожидается, что этот список пополнит новый, шестой остров.

Кашаган после 2030 года

Консорциум NCOC собирается принять окончательное решение о финансировании проектов А и Б второй фазы месторождения в течение двух-трех лет. Однако власти Казахстана уже сейчас требуют от зарубежных инвесторов утвердить концепцию полномасштабного освоения месторождения с планами до 2055–2060 годов.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев как минимум трижды в этом году заявлял о недопустимости затягивания сроков полномасштабного освоения морского проекта. Правительство РК заинтересовано в принятии долгосрочного плана реализации проекта, в котором инвесторы зафиксируют обязательства по инвестициям. Инвесторам в условиях высокой нестабильности нефтяных цен и рисков, связанных с «зеленым транзитом», важно выиграть время.

«Срок Соглашения о разделе продукции по Кашагану истекает уже в 2041 году, а месторождение гигантское. Государство, видимо, хочет видеть, как будет реализовываться проект. Ранее, семь-восемь лет назад, ExxonMobil и Shell обращались к властям с просьбой продлить контракт на 20 лет, но им предложили вернуться к разговору после начала добычи», – комментирует генеральный директор Союза нефтесервисных компаний Казахстана Kazservice Нурлан Жумагулов.

Предварительная версия концепции, опубликованная на сайте управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области, предполагает, что к 2042 году добыча на Кашагане может увеличиться до 889 тыс. барр./сут., а после и до 1 089 тыс. барр./сут. Если участники консорциума возьмут на себя такие обязательства, это позволит правительству Казахстана увереннее прогнозировать денежный поток от проекта, а это в свою очередь улучшит перспективы по наполнению Нацфонда.

Важная часть кашаганского проекта – обеспечение заказами казахстанских подрядчиков, для которых высокая предсказуемость по проекту в долгосрочной перспективе может стать основой для роста....


Источник: kursiv.kz
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